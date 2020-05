COVID-19 by Crossroads: Provavelmente o melhor site em PT com estatísticas

Ainda são muitos os infetados diários com a COVID-19. A região de Lisboa e Vale do Tejo é atualmente preocupação e nesse sentido o Governo português definiu medidas excecionais. No que diz respeito a estatísticas da COVID-19, desde o início que se criaram várias plataformas online para se verem números e gráficos.

Uma das mais fantásticas plataformas é portuguesa e feita por um madeirense. A plataforma COVID-19 by Crossroads já foi apresentada aqui, mas ganhou muitas novas funcionalidades.

O Crossroads nasceu com o intuito de ser uma ação solidária para com os estabelecimentos locais, demasiado afetados pelos efeitos devastadores que o SARS-CoV-2 está a ter na economia mundial. Este sub-projeto, o COVID 19 Portugal by crossroads, tem o objetivo de entregar informação precisa, simples, correta e de forma eficaz a cada cidadão. O projeto de informação Crossroads não está ligado a qualquer entidade pública ou privada, partindo exclusivamente de uma iniciativa individual.

Novidades da plataforma COVID-19 by Crossroads

De acordo com José Silva, responsável pelo projeto, a plataforma recebeu várias e importantes mudanças, das quais se destacam:

Além da atualização diária em formato de notícia, são agora publicadas algumas notícias científicas.

Um estudo em desenvolvimento do “Impacto das medidas restritivas na evolução da COVID-19 em 9 países”

O impacto da COVID-19 em Portugal, a nível do desemprego e economia.

A evolução dos casos confirmados de COVID-19 em cada concelho do país.

Página da RA da Madeira e da RA dos Açores

Um total de 29 grafismos na página inicial, cerca de 50 em todo o espaço, onde é possível observar todos os parâmetros de interessa da COVID-19 em Portugal e também com um olhar para o mundo.

Página dedicada à evolução da COVID-19 no mundo, com visualização rápida dos Casos, Óbitos e Testes por 100 mil habitantes, dando uma imagem comparável dos diversos países.

Os gráficos já existentes foram também melhorados de forma a integrar mais informação para cada leitor.

O portal oferece informações muito bem apresentadas sobre Portugal e o mundo. É possível ver o número de casos confirmados, mortes e recuperados e uma análise comparativa de 30 países com o maior número de casos. Podemos também ver os internamentos em Portugal, número de recuperados vs óbitos e a ocupação das unidades de cuidados intensivos.

Neste fantástico serviço podem ainda encontrar os casos por grupo etário e género assim como a distribuição dos óbitos. Mas há mais informação que podem consultar num único site. Mais uma vez Parabéns ao autor, pois é um dos mais espetaculares a este nível e também “made in Portugal”.

COVID-19 by Crossroads

