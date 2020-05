Estas são as estreias de filmes e séries originais Netflix para junho

Já viu praticamente tudo o que queria na Netflix? Mas não desespere pois a plataforma de streaming está constantemente a renovar o que oferece aos utilizadores e a adicionar novos conteúdos.

Neste sentido hoje trazemos todas as séries e filmes originais Netflix que têm estreia marcada já para este mês de junho.

Estreias de originais Netflix para junho

Dia 2 – Vera: Missão Arco-Íris

Esta série infantil original Netflix conta a história de Vera e Bartolomeu que se aventuram até ao outro lado do Arco-Íris Interminável para ajudar Dili Dália, uma corajosa exploradora que é também a melhor amiga do Rei Arco-Íris.

Vera: Missão Arco-Íris

Dia 4 – Baki: A Saga do Grande Torneio Raitai

Na categoria de Anime, vai estrear o filme Baki. Tendo-lhe sido concedida entrada especial no Torneio Raitai, Baki, ainda consumido pelo veneno, tem então agora de enfrentar terríveis adversários na China.

Dia 5 – Queer Eye T5

Os Fab Five viajam até à histórica Filadélfia para revolucionar o estilo de heróis do dia a dia. Em suma são dicas e mudanças de visual inspiradoras que caracterizam esta séria cuja 5ª temporada estreia no dia 5 de junho.

Queer Eye

Dia 5 – The Last Days Of American Crime

Um ladrão junta-se a um plano para executar um último e histórico assalto, antes de o governo passar a emitir um sinal público que controla a mente e, por conseguinte, acaba com o crime.

Este é um filme original Netflix que também estreia no dia 5.

The Last Days of American Crime

Dia 10 – Lenox Hill

Este documentário Netflix mostra de perto, desde o parto à neurocirurgia, a rotina de quatro médicos do Hospital Lenox Hill, em Nova Iorque.

Lenox Hill

Dia 12 – História de um Crime: A Busca

Esta série Netflix conta o caso de uma criança que desaparece de um bairro chique na Cidade do México, pondo assim a descoberto segredos familiares e revelando como funciona o poder entre os privilegiados.

Dia 12 – Jo Koy: In His Elements

Neste especial de comédia Netflix, Jo Koy regressa às Filipinas para mostrar ao mundo a cultura do país neste especial de stand-up que também conta, por exemplo, com outros humoristas, vários DJ e bailarinos.

Jo Koy In His Elements

Dia 14 – Marcella T3

Dezoito meses mais tarde, Marcella está a viver com uma nova identidade em Belfast, onde trabalha infiltrada numa família ligada ao crime.

Dia 14 tem estreia marcada a 3ª temporada desta série original Netflix.

Marcella

Dia 19 – A Coisa Mais Linda T2

Enquanto tentam virar a página sobre a sua recente tragédia, Malu e as amigas lidam com desafios profissionais e amorosos e também enfrentam as injustiças com coragem.

Pode ver a segunda temporada desta série já a partir do dia 19.

A Coisa mais Linda

Dia 19 – The Sinner: Jamie T3

O detetive Harry Ambrose investiga um violento acidente de viação que, por sua vez, o envolve num dos mais complicados e perigosos casos da sua carreira.

A 3ª temporada da série The Sinner estreia no dia 19 de junho.

The Sinner: Jamie

Dia 19 – The Politician T2

Traições, um triângulo amoroso e um candidato com uma única proposta alimentam uma corrida suja ao cargo de Senador Estadual, mas que Payton fará tudo para vencer.

Não perca a segunda temporada da série The Politician que estreia no dia 19.

The Politician

Dia 19 – Bala Perdida

Este filme Netflix conta a história de um mecânico cadastrado que é recrutado pela polícia para tornar os carros-patrulha mais rápidos nas perseguições de alta velocidade, mas o perigo que o persegue é mais veloz.

Bala Perdida

Dia 19 – Babies T2

Enquanto os bebés descobrem o mundo à sua volta, uma pesquisa inovadora sugere que estes já nascem preparados para lidar com as complexidades da vida humana.

Se ficou curioso, pode então ver a segunda parte desta série no dia 19 de junho.

Babies

Dia 19 – Father Soldier Son

Após sofrer ferimentos graves no Afeganistão, o sargento Brian Eisch embarca, acompanhado pelos filhos, numa tocante jornada de amor, perda, redenção e legado.

Este emocionante documentário tem estreia marcada para dia 19.

Father Soldier Son

Dia 23 – Eric Andre: Legalize Everything

Se gosta de comédia então vai adorar este especial de stand-up comedy do humorista norte-americano Eric Andre que estreia no dia 23 de junho.

Eric Andre: Legalize Everything

Dia 24 – Athlete A: Abuso de Inocência

Neste arrepiante documentário Netfliz vai poder acompanhar os jornalistas que revelaram os abusos do médico Larry Nassar da Federação Americana de Ginástica, com testemunhos de ginastas como Maggie Nichols.

Athlete A: Abuso de Inocência

Dia 27 – Dark T3

A partir do dia 27 de junho não pode perder a 3ª temporada desta série negra que desafia a linha temporal chega assim à sua conclusão num estranho novo mundo, onde certas coisas parecem familiares, mas outras nem tanto.

Dark

Dia 30 – BNA

Estreia dia 30 este anime sobre uma rapariga, transformada num texugo falante, que procura refúgio (e respostas) com a ajuda de um lobisomem, numa zona especial da cidade onde vivem.

Vai ver alguma destas estreias de original Netflix?