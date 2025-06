Cloudflare revelou que bloqueou o “maior ataque DDoS” de sempre

A Cloudflare registou o ataque DDoS mais poderoso da história. Realizado a partir de mais de 120.000 endereços IP em 161 países, o ciberataque sobrecarregou os servidores alvo com 37,4 terabytes de dados em menos de um minuto.

Este foi o "maior ataque DDoS" de sempre

Desde o outono passado que a Cloudflare tem combatido uma explosão de ataques DDoS. Na sua luta, a gigante americana bloqueou um ataque de 5,6 terabits por segundo em outubro. Segundo a Cloudflare, foi o ataque DDoS mais poderoso de sempre. Breve e intenso, o ataque contou com uma botnet inspirada no Mirai, um malware notório que surgiu na web há mais de uma década.

Poucos meses depois, os hackers atacaram com ainda mais força. A Cloudflare afirmou ter registado um ataque DDoS ainda mais poderoso. Foi “maior do que qualquer outro anteriormente reportado na Internet”. O ataque foi registado e mitigado em meados do mês passado.

O ciberataque atingiu uma taxa de transferência de 7,3 terabits por segundo (Tbps), 12% mais rápido do que o recorde anterior estabelecido pela Cloudflare. A empresa afirmou ter observado um ataque de 6,5 Tbps apenas algumas semanas antes. Esta unidade, no contexto de um ataque DDoS, indica a quantidade de dados transferidos para os servidores para os saturar.

Cloudflare bloqueou esta ação maliciosa

O ataque recorde de 7,3 terabits por segundo enviou 37,4 terabytes de dados através dos servidores alvo. Isto equivale ao envio de mais de 9.000 filmes em alta definição, um ano de vídeos ininterruptos ou 9 milhões de músicas em 45 segundos. O ciberataque teve origem em “mais de 122.145 endereços IP” em 161 países.

A Cloudflare sublinha que o ataque é também mais poderoso do que o recente ataque ao KrebsOnSecurity, o site independente de notícias sobre cibersegurança de Brian Krebs. Este site sofreu um ataque DDoS de mais de 6,3 terabits de dados por segundo em maio.

A empresa afirmou que o ciberataque recorde teve como alvo “um cliente da Cloudflare, um fornecedor de alojamento”. Estes estão cada vez mais na mira de ataques DDoS, observou a Cloudflare. Entre janeiro e fevereiro de 2025, foram lançados mais de 13,5 milhões de ataques contra infraestruturas web e fornecedores de alojamento que utilizavam a Cloudflare.

Em 2025, a Cloudflare já mitigou uma infinidade de ataques DDoS contra os servidores dos seus clientes. No primeiro trimestre, mais de 20 milhões de ataques de negação de serviço foram bloqueados em todo o mundo.