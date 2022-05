ChirpStack: Um servidor open-source para LoRaWAN

Com o "novo" conceito de Internet das Coisas, apareceram no mundo digital várias plataformas interessantes para registo e tratamento de dados. Por exemplo, uma das mais populares é a ubidots, onde podemos visualizar de forma simples e intuitiva a informação de sensores ligados a dispositivos IoT na nossa rede.

Hoje vamos conhecer outra plataforma do género que se chama ChirpStack.

O protocolo LoRaWAN define a arquitetura do sistema bem como os parâmetros de comunicação usando a tecnologia LoRa.

Implementa os detalhes de funcionamento, segurança, qualidade do serviço, ajustes de potência visando maximizar a duração da bateria dos módulos e os tipos de aplicações tanto do lado do módulo quanto do servidor.

A plataforma ChirpStack é open-source e é direcionada para o LoRaWAN.

Os principais componentes do servidor são:

Gateway Bridge : bridge entre o Packet Forwarder instalado na estação base (gateway) e a estrutura do servidor LoRaWAN;

: Servidor de Rede : Servidor que processa mensagens ao nível da rede

: Servidor que processa mensagens ao nível da rede Servidor aplicacional: Um servidor que oferece operação ao nível da rede e que permite a integração com plataformas de terceiros

Além destes componentes, o ChirpStack vem ainda com o:

MQTT Broker Mosquitto - Para mensagens internas entre os componentes do servidor;

Base de dados Redis;

Base de dados PostgreSQL;

Com uma interface Web bastante amigável e simples de trabalhar, a plataforma ChirpStack permite o registo de gateways Lora, a visualização de dados, o registo de utilizadores para autenticação na plataforma, suporte para dispositivos classe A, B e C, etc.

Num próximo artigo iremos ensinar a instalar e configurar esta plataforma num Raspberry Pi. O processo é simples e existe uma versão adaptada para o mini PC.

ChirpStack