Censos 2021: “Dados nunca foram enviados para os Estados Unidos”

Um dos temas quentes da semana foi sem dúvida os Censos 2021! A ação, de escala nacional, tem sido assunto de discussão pelo facto de supostamente os dados dos portugueses estarem a circular via serviço da empresa americana CloudFlare.

Francisco Lima, presidente do INE desde 2018, revelou recentemente que o contrato com a Cloudflare foi suspenso para evitar dúvidas junto da população.

Censos 2021 – Dados em segurança segundo o INE

Em declarações ao jornal Publico, o INE garante que não foram enviados quaisquer dados dos Censos 2021 para os EUA e que “há um entendimento incorreto” da parte da CNPD sobre a relação da organização com a Cloudflare.

Segundo o INE, a CloudFlare foi escolhida para gerir o trânsito dos dados dos Censos 2021 desde que saem do computador do cidadão, que responde ao inquérito, até chegarem aos servidores do INE. Neste processo, a CloudFlare, através dos seus serviços, dá garantias que os dados circulam mais rápido e em segurança.

Ao Público, o INE diz que não há motivo para preocupações sobre a segurança atual do site, visto que o Centro Nacional de Cibersegurança efetuou vários testes de segurança com o sistema da CloudFlare desligado. “Pedimos à população paciência se o site ficar mais lento ou se existir uma interrupção de serviço.

De relembrar que a CNPD ordenou a suspensão do envio de dados para os EUA. A CNPD emitiu uma deliberação dirigida ao INE para que, no prazo de 12 horas, fosse suspensa qualquer transferência internacional de dados pessoais para os EUA ou outros países terceiros sem nível de proteção adequado, no âmbito dos inquéritos dos Censos 2021.

Leia também…