Pode parecer um ato inocente e muito útil, mas a verdade é que carregar um smartphone num aeroporto pode trazer muitos problemas. Sem que o utilizador saiba, pode estar a expor o seu smartphone a malware e a outros ataques. Esta é cada vez mais uma prática, segundo alertam as autoridades.

Este não é um problema nova, mas segundo o FBI informou recentemente, está a ser cada vez mais usado pelos atacantes. Usam as portas USB dos carregadores que estão disponíveis nos aeroportos para conseguir infetar com malware os equipamentos que ali se ligam.

Para a maioria dos utilizadores, este não é identificado como um local de problemas e é usado como uma ajuda preciosa. Basta ligar o cabo USB a essas portas e depois ao smartphone. Dispensa qualquer carregador ou outro adaptador.

É nesse momento que os atacantes colocam malware e outro tipo de software malicioso nos equipamentos. Bastará ao utilizador concordar com os alertas apresentados para que o processo se inicie, muitas vezes sem se aperceberem da situação.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T