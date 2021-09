Autárquicas 2021: Saiba já o local onde vai votar

Quer saber em que local tem de votar nas autárquicas? É já no próximo dia 26 de setembro que os portugueses poderão escolher quem estará à frente dos destinos dos seus municípios e juntas de freguesias.

Como sempre, é importante que todos votem e já é possível saber o local de voto. Saibam o que têm de fazer.

Por Decreto do Governo foi marcada a data das Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais para o dia 26 de setembro de 2021. As próximas eleições autárquicas englobam 308 concelhos e 3092 freguesias, onde serão distribuídos mais de 33 milhões de boletins de voto que pesam 260 toneladas.

Onde votar para as autárquicas de 2021

A informação sobre o seu número de eleitor pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD). Além do número de eleitor o portal indica também qual o Local de Voto (incluindo a Morada e Secção de Voto).

Face à pandemia, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) estima que sejam dispensadas mais de 57,2 toneladas de álcool gel para estas eleições. Os eleitores têm de respeitar o distanciamento físico e seguir todos os circuitos definidos no local de voto.

De referir que nas freguesias com mais de 150 habitantes, são entregues três boletins de voto.

Um amarelo para eleger a Assembleia Municipal.

Um verde para eleger para a Câmara Municipal.

Um branco para eleger para a Assembleia de Freguesia.

Portal do Eleitor