Ativistas da Ucrânia usam filmes e séries para informar os russos sobre o conflito

A Rússia está a tentar conquistar o território da Ucrânia desde fevereiro deste ano, num conflito que tem agitado a Europa e o mundo. Pela possibilidade de a informação estar a chegar aos russos de forma adulterada, há ativistas ucranianos a utilizar filmes e séries para dizer a verdade.

A iniciativa surgiu a partir do grupo Torrents of Truth.

Enquanto as forças armadas e os voluntários permanecem na linha da frente, desde 24 de fevereiro, alguns ativistas ucranianos estão a tentar informar as pessoas que vivem na Rússia sobre a realidade do conflito. Em tempos de guerra, é habitual que a informação não seja sempre legítima. Aliás, vimos por aqui que o Kremlin já difundiu vídeos de propaganda.

Assim sendo, e para que a informação chegue também à Rússia, um grupo de ativistas está a utilizar filmes e séries pirateadas como meio para entregar a verdade sobre o conflito na Ucrânia.

Torrents of Truth procura informar os russos do conflito na Ucrânia através de filmes e séries

Os cidadãos da Rússia não têm acesso a serviços de streaming ou filmes devido às sanções que foram impostas – os próprios cinemas começaram a exibir filmes piratas para manter o negócio em funcionamento. Por isso, e para satisfazer as suas necessidades de entretenimento, os russos recorrem a torrents.

O Torrents of Truth é um movimento liderado pelo jornalista Volodymyr Biriukov, que, com a ajuda de outros ativistas, edita arquivos de filmes e séries populares da Netflix e da Marvel para inserir mensagens sobre o que está a acontecer na guerra. Os vídeos são carregados como torrents, para que as pessoas que vivem na Rússia possam descarregar e aceder.

O objetivo do movimento passa por contornar propaganda russa que controla tudo aquilo que é transmitido no país. Para isto, o grupo abriga-se numa nova lei que legaliza o roubo de propriedade intelectual para combater as sanções económicas.

A maioria dos russos não sabe o que realmente se está a passar na Ucrânia. É-lhes impossível descobrir a verdade num país onde o Kremlin proíbe dizer a verdade em canais de televisão e em jornais. O objetivo do Torrents of Truth é abrir um novo canal disfarçado massivo que dê força aos jornalistas face a esta guerra de informação.

Explicou Guillaume Rukhomovsky, diretor criativo da 72andSunny, uma das agências que apoia o movimento.

Por exemplo, quando alguém descarrega Doctor Strange In The Multiverse of Madness (2022) RUS SUBS Russian Subtitles 1080p HDTS x264 e o coloca a reproduzir, é interrompido por uma mensagem do Torrents of Truth. Os vídeos são apresentados como uma publicidade, na qual os atiivistas detalham as atrocidades cometidas pela Rússia em algumas cidades da Ucrânia. No final, o jornalista ucraniano pede ao espectador para aceder ao ficheiro ReadMe.txt que inclui fontes fiáveis de informação.

"Isto não é o que esperavas ver. Mas é algo que deverias ver. A verdade.", lê-se no início do vídeo, depois da introdução que, normalmente, antecederia o filme.

Até agora, existem 21 torrents alterados em circulação. Os ficheiros incluem filmes, séries, e software como o Photoshoo e a Adobe Master Collection.

De acordo com o Torrents of Truth, 43% dos russos obtém filmes e séries de televisão ilegalmente. Por isso, 62 milhões de pessoas poderão estar expostas às mensagens enviadas pelo movimento.

Leia também: