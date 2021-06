Antenas da Starlink desligam-se quando atingem os 50 ºC

O projeto de internet global por satélite da Starlink contempla no espaço uma constelação de satélites e na Terra uma constelação de pratos, antenas “parabólicas” que são portáteis e podem captar receber sinal de internet em qualquer parte do planeta. Esta é pelo menos a ideia que a SpaceX, proprietária da Starlink, está a vender. Aliás, já esperamos que o serviço chegue a Portugal. Contudo, a antena parece que aos 50 ºC de temperatura entra em modo de proteção térmica e desliga.

Um utilizador nos Estados Unidos regou o prato para o arrefecer, mas o superaquecimento deixou-o offline durante 7 horas.

Antena terrestre Starlink é sensível ao calor

O projeto Starlink é já sobejamente conhecido, até pelos avistamentos que as pessoas, um pouco por todo o mundo, têm tido. Comboios de satélites a passar na noite escura que fazem parte de um projeto de cerca de 12 mil satélites que irão cobrir o planeta como uma rede de malha apertada fornecendo internet a todos os cantos do globo.

Portugal, conforme já havíamos dado a saber, espera começar a receber o sinal dentro de poucas semanas, pelo menos foi isso que foi prometido. Aliás, as aplicações móveis para iOS e Android, já estão disponíveis.

Um utilizador beta do serviço Starlink no Arizona disse que ontem perdeu o serviço de Internet mais de sete horas quando a antena parabólica superaqueceu. Assim, este parece ser, para já, um problema do serviço que, seguramente, em muitos países irá aborrecer os clientes.

Quando o serviço de Internet de banda larga por satélite do utilizador foi interrompido, a aplicação Starlink forneceu uma mensagem de erro que dizia: “Off-line: encerramento térmico.” O prato “superaqueceu” e “o Starlink vai ligar-se de novo depois de arrefecer”.

O utilizador, chamado Martin, publicou o screenshot da mensagem de erro no Reddit. Segundo ele, depois de contactar o suporte da Starlink, ficou a saber que “A antena entrará em encerramento térmico em 122F (50 ºC) e reiniciará quando atingir 104F (40 ºC).”

Problema preocupante num kit que custa 500 euros

O cliente então decidiu deitar um pouco de água sobre o prato para o tentar arrefecer. Assim, depois da temperatura chegar ao ponto de funcionamento em segurança, tudo parecia ter voltado ao normal.

A correção foi temporária. Quando desliguei o sprinkler, [o prato] aqueceu novamente e ligou durante alguns minutos e voltou ao encerramento térmico. O superaquecimento começou naquele dia por volta das 11h30 e voltou definitivamente por volta das 19h. Agora vou a uma loja de ferragens para obter materiais para construir uma cortina solar/vela ao redor da antena para ver se o calor não afeta a ligação e a velocidade.

Comentou o utilizador à Ars.

Este problema não atinge só este utilizador. Aliás, a Starlink refere que o equipamento funciona entre as temperaturas de -5 ºC até aos 40 ºC. Sendo este prato de colocação exterior, em muitos locais e estações do ano, o serviço poderá ser um problema.

Facilmente em Portugal, em muitas zonas do país, as temperaturas atingem valores para lá dos -5 ºC e, em pleno verão, com o nosso sol, os 40 °C também não serão difíceis de atingir.

Portanto, este é um serviço que requer sombra e locais amenos.

