Open Source Lisbon 2021: O 1º dia é dedicado ao Sector Público e à UE. Inscreva-se já!

O Open Source Lisbon 2021 começa já esta quinta-feira (17 de junho). O primeiro dia do evento será dedicado ao Sector Público e à União Europeia para falar sobre a estratégia de software de código aberto, celebrando a Presidência Portuguesa na Comissão Europeia.

Ainda vai a tempo de se inscrever!

Nesta edição especial, os participantes terão a oportunidade de ouvir alguns membros da Presidência Portuguesa e também da União Europeia, incluindo nomes como Alexandra Leitão, André de Aragão Azevedo, Mário Campolargo, Thierry Breton, Pia Karger, entre outros.

Saiba mais sobre a visão da Europa, enquanto líder na adoção de tecnologias abertas.

A 19ª edição promete uma experiência virtual única, com excelentes talks sobre temas como Open Hybrid Cloud e Open Data. Os oradores irão desvendar também, como as soluções open source podem reduzir as barreiras de acesso ao mercado às novas empresas e diminuir os custos para os utilizadores, e assim, limitar a necessidade de mudar de fornecedor, bem como melhorar a concorrência no mercado e a neutralidade tecnológica.

Faça parte do Open Source Lisbon 2021 e assista às talks dos melhores oradores do ecossistema de código aberto. Registe-se hoje em www.opensourcelisbon.com e fique a par de todas as notícias através do website e social media.

Eis alguns dos oradores presentes:

André de Aragão Azevedo – Secretary of State for the Digital Transition @ Ministry of Economy and Digital Transition

Thierry Breton – Internal Market Commissioner @ European Commission

Pia Karger – Head of Dir. General DG – Digital Society, Information Technology @ Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany

Mário Campolargo – Director-General of DIGIT @ European Commission

Cláudia Gonçalves Barroso – Head of International Relations @ AMA – Administrative Modernization Agency

Peter Geršak – State Secretary @ Ministry of Public Administration

Afonso Salema – Managing Director @ start campus©

Teresa Girbal – Vice-President @ eSPap I.P.

Nuno Santos – Executive President @ AD&C

Alexandra Leitão – Minister for Modernization of the State and Public Administration

Sara Carrasqueiro – Member of the Board @ AMA – Administrative Modernization Agency

Miguel Neto – NOVA Cidade – Urban Analytics Lab Director and NOVA Information Management Associated Dean

Francisco Lima – President @ Instituto Nacional de Estatística

