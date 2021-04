Alerta: Tem conta no Facebook ou LinkedIn? Esteja atento ao telemóvel…

O Facebook e o LinkedIn foram alvo de ataques que expuseram milhões de dados dos utilizadores. Os leaks caíram na Internet e, apesar das redes sociais desvalorizarem o problema, a verdade é que devem estar atentos e mudar de imediato as credenciais. Se quiserem saber se os vossos estão nos leaks basta aceder aqui.

Mas afinal qual o perigo dos nossos dados estarem na Internet?

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) aconselha os utilizadores do Facebook e LinkedIn a estarem atentos. Segundo a TSF,o CNPD receia duplicação de cartões SIM, pede cuidado com os SMS de autenticação em sites e mudanças às empresas com serviços online.

Fonte oficial da CNPD adiantou à TSF que esta entidade independente, que funciona junto da Assembleia da República, já se apresentou à sua congénere irlandesa como autoridade interessada no inquérito aberto à exposição de dados pelo Facebook – rede social com sede europeia na Irlanda. De referir que, no caso do leak do Facebook, há o registo de mais de 2 milhões de dados de portugueses. Relativamente ao LinkedIn não há registo de dados sobre portugueses.

A fuga em massa de dados agrava, por exemplo, o risco de duplicação dos cartões SIM colocados nos telemóveis, num cenário que pode ter como consequência as inexplicáveis perdas de sinal de rede, revela a TSF.

Aliás, outra das recomendações da CNPD pede às operadoras que façam “uma verificação cuidada e segura da identidade do titular do contrato nos pedidos de segunda via do cartão SIM”. A CNPD lança ainda o desafio a todos os prestadores, públicos ou privados, de serviços online que encontrem, “a breve trecho”, uma alternativa ao “envio de SMS com um código, como segundo fator de autenticação, para validação da identidade do utilizador que está a aceder ao serviço (banca, chave móvel digital, recuperação de senhas, etc.)”.

