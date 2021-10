Alerta: Fraude com MB WAY e MB Phone rende mais de 500 mil euros

De novo o MB WAY! Nos últimos tempos as burlas com recurso a plataformas digitais têm aumentado significativamente. Numa operação batizada com o nome “White Ghost”, a Polícia Judiciária, através da UNC3, desencadeou uma operação policial de combate ao cibercrime.

Da operação resultaram vários detidos, presumíveis autores de dezenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.

Burla com MB WAY faz 11 arguidos! Danos são superior a meio milhão...

A Polícia Judiciária, através da UNC3T, em inquérito tutelado pelo DCIAP, desencadeou, no dia de hoje, uma operação policial de combate ao cibercrime, tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma organizada com recurso a plataformas de pagamento eletrónico MB WAY, MB Phone e manipulação de comprovativos de transferências.

Na sequência da operação, realizaram-se 35 buscas domiciliárias e procedeu-se à detenção de 11 pessoas, 9 mulheres e 2 homens, presumíveis autores de dezenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.

Os autores dos crimes com recurso ao MB WAY e MB Phone, levaram a cabo múltiplas ações criminosas, que deram origem a 77 inquéritos agora incorporados, com impacto em cerca de 100 de vítimas. O valor do dano atingiu, até ao momento, um valor superior a 500.000€, prevendo-se que este valor possa aumentar com a continuação da investigação.

A ação policial ocorreu nas zonas de Lisboa, Porto e Albufeira, envolvendo 130 inspetores das várias unidades de Lisboa, Diretorias do Norte e Sul da Policia Judiciária. Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida a coação considerada adequada.

Burlas usando o MBWAY não é propriamente um tema novo. No entanto, nunca é de mais alertar para as vigarices que são feitas com recursos às soluções digitais. O MB WAY é um dos serviços mais fantásticos para pagamentos. No entanto, devido à sua simplicidade na operação, os burlões têm vindo a aproveitar-se.