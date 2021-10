Microsoft está a ponderar permitir que os jogadores Xbox reparem as suas consolas

A Microsoft estará a ponderar permitir que os seus jogadores da Xbox reparem eles mesmos as suas consolas de videojogos, entre outros equipamentos. Caso se confirme, então esta será a primeira grande empresa de tecnologia que permite 'o direito de reparação' por parte do utilizador.

Se esta iniciativa for avante, então qualquer dono de um equipamento da marca de Redmond, como as consolas Xbox, podem pôs 'mãos à obra' para corrigir os problemas com a ajuda da Microsoft.

Claro que qualquer utilizador pode compor os seus equipamentos e não há nada de ilegal nisso. Embora, caso a situação piore devido a essa ação, em muitos casos os produtos podem perder a garantia. No entanto, algumas das grandes empresas, como a Microsoft, tornam essa tarefa praticamente impossível ao recusar aos utilizadores a aquisição de algumas peças fundamentais para o conserto. Por norma, esta cedência de componentes está apenas permitida a parceiros autorizados da marca.

Mas, ainda assim, muitos utilizadores, especialmente os que percebem um pouco de hardware, são os primeiros a tentar corrigir erros e problemas nos seus produtos. E parece que agora haverá mais motivos para o fazerem.

Microsoft pode permitir que os jogadores consertem as suas Xbox

De acordo com as mais recentes informações, a Microsoft está a ponderar permitir que os jogadores possam consertar os seus equipamentos, como as consolas Xbox. Esta será a primeira grande empresa de tecnologia a fazê-lo caso esta possibilidade se concretize.

Neste sentido, a empresa de Redmond torna-se apologista do movimento 'direito de consertar', o qual pretende que as marcas tornem possível qualquer pessoa consertar os equipamentos.

Os detalhes indicam que a Microsoft está disposta a contratar um consultor independente para analisar os benefícios de dar aos consumidores o acesso a peças e documentação de reparação. Para além disso, será também estudada a possibilidade de esta iniciativa reduzir as emissões de carbono e também o desperdício.

Pelo que se sabe, a empresa não vai revelar o estudo, uma vez que pode conter segredos comerciais, entre outros dados. Mas deverá publicar o resumo dos resultados no início do mês de maio de 2022. E caso se apurem vantagens, então a Microsoft deverá disponibilizar aos utilizadores e novas lojas locais todos os componentes e documentação necessários para as reparações, para além dos parceiros autorizados, até ao final de 2022.

Esta iniciativa é vista com bons olhos, especialmente por quem defende o direito de reparação. No entanto também há quem olhe para esta medida com alguma cautela.