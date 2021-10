Para muitos, as deslocações de carro são um verdadeiro pesadelo, muito por causa do trânsito que têm que enfrentar. É talvez um nos mais stressantes momentos do dia. Considerando a realidade de muitos condutores, o Waze promete proporcionar viagens mais relaxantes aos seus utilizadores com a ajuda do Headspace.

Esta parceria surge numa semana em que se assinala o dia Mundial da Saúde Mental.

Os pequenos problemas do dia a dia podem provocar situações de stress graves na vida de cada um de nós. O trânsito, a interação com outros condutores, as horas parados em filas, poderão ser fatores que contribuem negativamente para a vida de muitas pessoas e, por isso, a tecnologia que nos acompanha diariamente pode fazer a diferença.

O Waze é uma das apps de navegação mais utilizadas em todo o mundo e agora promete oferecer viagens mais tranquilas e relaxantes, onde haverá uma conjugação entre imagem e som apropriada para manter o condutor mais calmo.

Waze vai proporcionar-lhe viagens mais relaxantes com o Headspace

O Headspace é um serviço especializado em meditação e mindfulness que se vai juntar ao Waze. Esta novidade introduz um novo tema para o Waze projetado para ajudar os motoristas a aprender a encontrar mais alegria na estrada. O novo tema oferece, por exemplo, instruções de navegação personalizadas da professora de mindfulness e diretora de meditação do Heaspace, Eve Lewis Prieto.

Neste novo tema do Waze poderá encontrar ainda uma seleção de 5 estados de espírito: ciente, brilhante, esperançoso, alegre e aberto. Terá ainda a possibilidade de trocar o carro por um balão de ar quente, para uma sensação de maior leveza.

Mas porque a experiência pode ser melhorada, haverá ainda acesso a conteúdo do Spotify personalizado com música e conteúdo do Headspace que ficará disponível através do Waze Audio Player.

No seu Waze já terá o tema disponível, numa edição limitada em inglês, francês, espanhol e português. Só tem que ativar e ajustar as suas opções.