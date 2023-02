Aaron Grinhaus abriu um escritório de advocacia no metaverso

Embora o metaverso seja ainda um projeto em andamento, já há quem esteja a apostar na sua integração. Caso disso é a firma de advogados de Aaron Grinhaus, no Canadá, que abriu um escritório de advocacia no (em construção) mundo virtual.

As marcas e as empresas não dormem e o seu trabalho passa, em parte, pela constante atualização face às tendências. Ora, apesar de ser, ainda, um projeto, o metaverso está em expansão, com várias entidades a juntarem-se. Desde lojas a eventos, as pessoas continuam a explorar o que este espaço virtual pode oferecer.

Advogados no metaverso? Temos!

Aaron Grinhaus, um advogado baseado em Toronto, abriu o primeiro escritório de advocacia do Canadá no metaverso, em janeiro deste ano. Em vez de um edifício físico, funciona no espaço virtual e poupa, dessa forma, tempo dos associados. Afinal, aquando de uma tempestade de neve, em Toronto, Grinhaus e os seus associados podem trabalhar durante todo o dia, e até mesmo reunir-se, sem se preocuparem com as condições exteriores.

O advogado partilhou que o novo escritório de advocacia no metaverso é um "escritoriozinho bonito", com um banco de jardim e vegetação em redor da área.

Segundo Grinhaus, o metaverso tem tudo a ver com interações e transações entre pessoas dentro de um “ambiente baseado na Internet”. Por ser semelhante à navegação nas redes sociais, mas com uns auscultadores de realidade virtual, ele considera que “a maioria das pessoas tem estado envolvida no metaverso há anos”, só não o sabia.

De acordo com o Tech Times, em 2022, ArentFox Schiff tornou-se no primeiro escritório de advocacia, dos Estados Unidos da América, a lançar-se no metaverso.

