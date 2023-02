Apple lança atualizações de software para a Apple TV e HomePod

Depois do lançamento do novo HomePod, a Apple ficou com dois equipamentos que trazem ao utilizador algumas funcionalidades novas. Mais concretamente as colunas inteligentes mais recentes conseguem mediar a temperatura e analisar a humidade do ar. Nesse sentido, assim como a normal correção de pequenos bugs, a empresa de Cupertino lançou uma atualização do sistema operativo que suporta A Apple TV também.

O que há de novo no HomePod?

Uma nova atualização de firmware está a ser lançada para utilizadores da Apple TV e HomePod. Após o lançamento do tvOS 16.3 no mês passado, a Apple lança a versão tvOS 16.3.1 para estes dispositivos com “melhorias gerais de desempenho e estabilidade”.

A Apple não publicou notas de lançamento detalhadas para tvOS 16.3.1 ou software HomePod versão 16.3.1. Em vez disso, a empresa diz:

A versão 16.3.1 do software inclui melhorias gerais de desempenho e estabilidade.

Melhores respostas dos dispositivos tvOS

As atualizações de hoje vêm depois que o tvOS 16.3 e o software HomePod versão 16.3 foram lançados há algumas semanas. Para os utilizadores destes dispositivos, a nova versão trouxe uma série de mudanças importantes, incluindo melhorias na Siri, novos dados do sensor de temperatura e humidade e muito mais.

Possivelmente, estas novas atualizações devem concentrar-se na correção de alguns bugs e falhas de desempenho relacionadas a estes novos recursos.

Conforme podemos ver nas imagens acima, a atualização chegou para TODOS os HomePods. Para atualizar basta abrir a aplicação Casa, escolher o HomePod na lista de dispositivos e verificar se há atualizações a entrar.

Para atualizar a sua Apple TV para o tvOS 16.3.1 basta ir a Definições e escolher o menu Atualização de software.