A NOWO juntou-se à DIGI! Quais as vantagens?

Sob a promessa de serviços de telecomunicações de alta qualidade a preços justos, a NOWO anunciou que está, agora, integrada no grupo DIGI. O que muda para os clientes?

A DIGI, um operador de serviços de comunicações eletrónicas com quase 30 anos de experiência no setor, presente em países como Roménia, Espanha, Itália e Bélgica, é conhecida pela sua abordagem centrada no cliente e pelo seu compromisso com a qualidade e os preços convidativos.

Agora, integrada no grupo DIGI, a NOWO procura reforçar o compromisso de oferecer serviços de telecomunicações de alta qualidade a preços justos.

A empresa garante uma experiência de conetividade que se ajusta às necessidades de cada cliente, com transparência e sem taxas ocultas, conforme informação, enviada num comunicado de imprensa. Este compromisso reflete-se em ofertas claras e personalizáveis.

Quais as vantagens da DIGI?

No mesmo comunicado, a DIGI assegura, em primeiro lugar, que a oferta é personalizável. Afinal, em vez de pacotes fechados, o cliente pode escolher o que precisa e pagar apenas por isso.

Depois, ressalva o compromisso com os preços justos, por via do qual oferece serviços de telecomunicações de qualidade a preços acessíveis, sem letras pequenas.

Por fim, a DIGI recorda que a equipa valoriza quem contribui para a melhoria contínua dos seus serviços, ouvindo as sugestões dos clientes e mantendo-se próxima.

Nesta nova fase, com a integração da NOWO, a venda passa a ser realizada diretamente pela DIGI.