FIRE ON! Alibaba lança modelo de IA que diz ser ainda melhor do que o DeepSeek

Apesar de ter aberto a porta ao tema, deixando que ele entrasse de rompante na agenda pública, a OpenAI parece estar a ficar para trás. Afinal, com o DeepSeek ainda a aquecer o lugar, a Alibaba alega ter lançado um modelo de Inteligência Artificial (IA) superior a este, já mencionado como revolucionário.

Nesta quarta-feira, e com o DeepSeek a ser ainda alvo de furor, a empresa chinesa de tecnologia Alibaba lançou uma nova versão do seu modelo de IA.

Segundo a Reuters, o lançamento do modelo da Alibaba, de nome Qwen 2.5-Max, reflete a pressão que o brutal crescimento da startup DeepSeek exerceu não só sobre os rivais estrangeiros, mas sobre os seus concorrentes nacionais.

Afinal, hoje é o primeiro dia do Ano Novo Lunar e, sendo este o feriado mais importante da China, a maioria das pessoas está fora do trabalho, com as suas famílias.

Qwen 2.5-Max supera... quase totalmente o GPT-4o, o DeepSeek-V3 e o Llama-3.1-405B.

Anunciou o departamento Alibaba Cloud, num comunicado publicado na sua conta oficial do WeChat, referindo-se aos modelos de IA mais conhecidos do público.

O lançamento em 10 de janeiro do chatbot da DeepSeek, alimentado pelo modelo de IA DeepSeek-V3, bem como o lançamento em 20 de janeiro do seu modelo de IA R1, chocou a indústria tecnológica, especialmente as empresas de Silicon Valley.

Mais do que isso, fez com que as ações do mercado tecnológico abalassem, com os custos de desenvolvimento e uso supostamente do modelo de IA a motivar os investidores a questionar os enormes planos de gastos das principais empresas americanas de IA.

Agora, com o anúncio da Alibaba "em dia santo", será que vamos ver esta guerra da IA a aquecer?

Teste o Qwen