As plataformas para reuniões e aulas online têm tido uma enorme procura por causa da COVID-19. No mercado existem soluções muito interessantes, que são pagas, mas que agora estão disponíveis por um período de tempo.

Lembram-se do jitsi? Gostaram? Temos uma alternativa interessante! Vamos conhecer o 8×8.

O serviço 8×8 é cara chapada do jitsi e também é gratuito. Tal como o jitsi, também a plataforma 8×8 é muito simples usar. Em poucos segundos os utilizadores têm uma videoconferência pronta a funcionar.

Como usar a plataforma 8×8?

O utilizador só tem de aceder ao site oficial do serviço 8×8 e indicar um nome para a reunião. Assim, como se pode ver pela imagem seguinte, o utilizador pode instalar também um plugin no Chrome para integrar a reunião virtual com o seu calendário da Google ou com a suite de produtividade Office 365.

Depois é só indicarem um nome para o utilizador e começar a usar. Uma funcionalidade interessante é o facto de ter suporte para legendas.

Principais características da plataforma 8×8

É gratuita

Não precisa de registo (como todos os outros)

Possibilidade de personalizar o domínio

É WebRTC (sem latência)

Até 50 pessoas

Apps para dispositivos móveis

e muitas outras funcionalidades….ver aqui.

Se procuram uma boa plataforma para videoconferência, que seja gratuita… juntem a 8×8 à vossa lista. Certamente que alguns dos nossos leitores usam outras, por isso lançamos o desafio de colocarem o nome nos comentários. Obrigado e #FiquemEmCasa.

