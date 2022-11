A tecnologia permite-nos fazer coisas incríveis e os PCs e dispositivos móveis estão no centro do nosso mundo digital, sendo parte indispensável das nossas vidas pessoais e profissionais. A ESET, empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, reforça a importância de atualizar os seus dispositivos e o respetivo software.

Veja 5 razões para manter os seus dispositivos e software atualizados.

Quanto mais software estiver instalado num dispositivo, mais provável é que a sua utilização seja interrompida por uma notificação de atualização. Mas da próxima vez que se sentir tentado a adiar a instalação, a ESET relembra porque é que estas atualizações são importantes.

Porquê ter o trabalho de instalar atualizações?

Só em 2021, estima-se que tenham sido feitos 230 mil milhões de downloads de apps, um aumento de 63% em comparação a 2016. E um utilizador de smartphone tem em média 40 apps diferentes instaladas. Isto para além dos outros dispositivos com software que são usados todos os dias: PCs, portáteis, relógios inteligentes, etc.

Todas estas aplicações precisam de ser atualizadas, bem como o sistema operativo, o browser e possivelmente o firmware. Multiplicando isto ao longo de vários dispositivos, as notificações de atualização podem tornar-se numa dor de cabeça para a produtividade. Mas as atualizações são essenciais por diversas razões. A ESET explica:

#1 - As atualizações mantêm-no mais seguro

O software é escrito por humanos. Isto significa que o código subjacente está sujeito a erros humanos. Por vezes estes erros, conhecidos por vulnerabilidades de software, podem ser explorados por agentes maliciosos, que depois tiram partido destas falhas de segurança.

Estes ataques podem começar com tentativas de levar os utilizadores a clicar num link específico, abrir um anexo de uma mensagem ou atraí-los para um website malicioso. O resultado pode ser a execução de código remoto em sistemas vulneráveis ou o download de malware para o dispositivo, com o objetivo roubar credenciais de login ou dados pessoais e bancários armazenados em apps ou no próprio dispositivo.

Muitas vezes as atualizações corrigem estas vulnerabilidade atualizando o sistema operativo e outro software para a versão mais recente, resolvendo os problemas de segurança associados.

#2 - As atualizações protegem os seus amigos e família

Escusado será dizer que dispositivos partilhados em casa que não são atualizados podem expor não só as contas e dados pessoais do utilizador primário aos atacantes, como também aqueles de outros utilizadores, como membros da família ou colegas de quarto. Os atacantes podem ainda obter acesso a contas de email, mensagens e redes sociais para enviar malware escondido aos seus contactos. Assim, ao manter os seus dispositivos e software atualizados para a versão mais segura, também estará a fazer um favor aos seus amigos e família.

#3 - As atualizações garantem a otimização do desempenho do dispositivo

As atualizações de software não mantêm apenas o seu dispositivo mais seguro. Também podem corrigir problemas de desempenho que os programadores identificam. Atualizar um dispositivo para a versão mais recente pode melhorar a sua autonomia, evitar o bloqueio de apps devido a bugs, aumentar a velocidade de carregamento de páginas web, etc.

#4 - As atualizações oferecem a funcionalidade mais recente gratuitamente

Os programadores de software também usam atualizações para ativar novas funcionalidades para os seus utilizadores. Por exemplo, a mais recente atualização do iOS trouxe consigo uma grande variedade de novas funcionalidades, desde edição de mensagens e personalização do ecrã de bloqueio a melhorias do Apple Pay e até a funcionalidade Safety Check para ajudar pessoas em relações abusivas.

#5 - As atualizações evitam problemas com o seu empregador

Muitas empresas insistem que os seus empregados que trabalham remotamente usem apenas dispositivos atribuídos por si, com os seus próprios mecanismos de atualização. Mas algumas delas permitem o uso de dispositivos pessoais para a ligação a redes empresariais e acesso a apps de negócio na nuvem. Se estes dispositivos forem comprometidos por não terem sido devidamente atualizados, pode haver problemas.

Um atacante pode roubar credenciais de login empresarial para aceder a dados e sistemas restritos. Ou para infetar a rede empresarial com malware, possivelmente levando a uma fuga de dados ou ataque de ransomware. Atualmente, o custo médio de uma fuga de dados é de quase 4,4 milhões de dólares por incidente.

Outras coisas a considerar

Para tornar o processo mais fácil, a maior parte dos dispositivos modernos têm atualizações automáticas ligadas por predefinição. Se por alguma razão o seu não tiver, uma busca rápida na web deverá mostrar-lhe como o fazer. Considere também:

Fazer backup regularmente, para o caso de uma atualização provocar perda de dados

Ter cuidado de onde se faz download de software: usar apenas as lojas de apps oficiais

Adicionar uma camada extra de segurança ao seu ambiente digital com soluções multiplataforma como o ESET Internet Security

Em última análise, as atualizações de software ajudam a criar a experiência de utilização mais segura, rápida e funcional possível. Isto é algo que todos os utilizadores de tecnologia devem apreciar.