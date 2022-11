Bizarro: Ovelhas na Mongólia andam em círculos há 12 dias e ninguém sabe porquê

Por vezes os animais têm comportamentos estranhos que o ser humano não consegue explicar. As teorias por vezes colam tais situações a eventos ligados ao campo magnético da Terra uma vez que, segundo alguns estudos, existe uma relação pouco conhecida entre campo geomagnético e comportamento animal. O caso que mostramos hoje é muito bizarro. Durante 12 dias, um rebanho de ovelhas na Mongólia andou em círculo e ninguém sabe explicar a razão.

Todos os seres vivos se desenvolvem, desde o nascimento até a morte, na presença do campo geomagnético. É natural pensar que, de alguma forma, este campo pode afetar o comportamento animal. Será um destes casos?

Ovelhas na Mongólia: será o campo magnético, uma doença ou....

Segundo publicou o jornal Daily Mail, um rebanho de ovelhas foi gravado a andar em círculo durante doze dias inteiros sem parar. As ovelhas podem ser vistas a caminhar num movimento contínuo no sentido horário dentro do seu curral na cidade Baotou, na Mongólia. Estas imagens que podemos ver a seguir foram captadas no início de novembro.

O espetáculo desconcertante deixou as pessoas chocadas e confusas enquanto tentavam entender o comportamento visto num vídeo que já se tornou viral.

Dona das ovelhas ficou perplexa com o padrão do seu rebanho

A dona do rebanho, a Ms Miao disse que começou com apenas algumas ovelhas antes que outros membros do rebanho se juntassem. Na filmagem, captada pelo sistema de segurança CCTV, centenas de ovelhas podem ser vistas a seguir umas às outras num círculo.

A quinta alberga 34 currais. Contudo, como foi referido pela proprietária, este comportamento só foi verificado nas ovelhas do curral 13. Além disso, tal como mostra o vídeo, outras ovelhas junto das que circulam estão de pé no meio de do círculo. Umas ficam imóveis, mas outras acabam, eventualmente por se juntar às outras.

Há uma teoria que poderá explicar também este comportamento. Existe uma doença que faz com que alguns animais pareçam desorientados e comecem a andar em círculos. A listeriose pode inflamar um lado do cérebro e fazer com que as ovelhas se comportem de maneira estranha.

Contudo, neste caso, a doença estaria somente num curral, o que também é difícil de perceber, dado que fora deste espaço, as ovelhas estão juntas, comem e bebem nos mesmos sítios.