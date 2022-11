E Porque Hoje é Sexta

Vai começar o mundial no Catar e não se sabe bem ao certo como fica a informação sobre a guerra no meio desta confusão de doenças. De um lado continua um conflito terrível, com especialistas ainda a debitar estratégias, já falam numa invasão da Rússia usando um 4-4-2 com um médio mais ofensivo. Por outro lado, a nossa seleção no Qatar vai aparecer forte, com artilharia pesada, podendo em determinada altura usar mesmo um pé canhão de Cristiano Ronaldo. Por falar em Ronaldo... atenção à pandemia, a COVID-19 continua aí.

Portanto, nisto tudo fala-se então da 5.ª dose na vacina que vai ajudar a baixar o preço do gás numa altura de Natal onde imperam os descontos do Black Friday que estão atualmente a sofrer constrangimentos devido ao aumento da taxa de juro. Não sei se me fiz perceber? Bom fim de semana.



ANEDOTAS COM HUMOR

- Sabes porque é que os pelos púbicos não falam contigo?

- Não!

- Porque eles não gostam de "chatos"!

Zulmira era moça do campo e um dia foi convidada para um baile.

Lá arranjou um vestido, mas faltavam as cuecas. Então pensou e teve uma ideia.... foi ao armazém e, de um saco de serapilheira lá fez umas cuecas.

E toda contente entrou no autocarro em direção ao baile.

Sentou-se de perna aberta deixando um homem que ia em frente a olhar embasbacado

E ela:

-Ai o carago! Oiça lá....nunca viu umas cuecas?

-Ver já vi... mas a dizer " ração para porcos", é que não!

Numa estrada, alguns metros antes duma curva, dois frades seguravam um cartaz que dizia "O Fim Está Próximo! Arrepende-te e Volta Para Trás!"

Nisto, passa um carro e eles mostram-lhe o cartaz.

O condutor do automóvel dá uma gargalhada, insulta-os e segue em frente.

Instantes depois ouve-se um grande estrondo para lá da curva.

Diz um dos frades para o outro:

- Olha lá... Se calhar já mudávamos o cartaz e escrevíamos mesmo "A Ponte Caiu", não?

Uma menina loira chega a casa em Paris a chorar depois de sair da escola.

- O que é que tens? Perguntou-lhe a mãe, uma bonita e também loira francesa.

- Tive zero a geografia.

- Por quê?

- Não sabia onde fica Portugal.

- O quê, tu não sabes? Que tola, passe-me aí o mapa de França.

E a mãe procurou, procurou...

- Oh! Meu Deus, este mapa não é suficientemente pormenorizado; passe-me o mapa da região de Paris.

E a mãe procurou, procurou?...

- Também nada neste mapa, passe-me o mapa da cidade.

E a mãe procurou, procurou...

- Porra ... Portugal não pode ficar muito longe. A empregada é portuguesa e vem trabalhar todos os dias de bicicleta

Vídeos

Ovelhas na Mongólia andam em círculos há 12 dias. Ninguém sabe porquê

Um clássico

Apanhou um cagaço que nem foi bom!

Wow... por falar em cagaço!!!!

A Serra da Estrela já está pintada de branco

Vídeo mostra uma casa consumida em minutos pelo fogo...

Por falar em neve... aí está ela

Hyundai i20 N Rally1 incendiou-se durante o rally WRC FORUM8 Rally Japan 2022

Menino de 10 anos pede a empregada de loja para fingir ser a sua mãe para evitar ser raptado

Impossível não conhecerem o Ninja de Gaia... o gajo é mundialmente conhecido

Imagens que nem parecem desenhos, mas sim fotografias

Parapente de bicicleta? É doido!!!

Mulher emociona-se no Preço Certo e torna-se viral

Como dar cabo do iPhone 14 em poucos segundos

Este foi dedicado ao Cristiano Ronaldo

A VW a fazer pub na Noruega sobre um veículo de escritório

A evolução do cinema

Um golo insólito mas... aconteceu

Neymar e o desafio do drone

É de arrepiar cada pelo... muito bom!!!

