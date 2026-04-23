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Meta vai “espiar” funcionários para treinar a IA que pode vir a substituí-los

· Inteligência Artificial 4 Comentários

Imagem: Fairfax Media/Getty Images, via Vox

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. MACnista says:
    23 de Abril de 2026 às 17:05

    Olha que BOM!!, vão em frente que estão no bom caminho…!!

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    23 de Abril de 2026 às 17:37

    Sou a favor da IA tomar os nossos trabalhos mas não todos no entanto é isso que vai acontecer, não estamos a lidar com gente decente mas sim psicopatas corporativos e o dinheiro é o único objectivo que se lixe as pessoas.
    Comecem a luta pelo vencimento incondicional garantido a ver se não passamos uns tempos de fome e miséria onde nos roubam as poupanças, devíamos de ser os donos dos robôs que produzem por nós ao menos.

    Responder
  3. Coiso says:
    23 de Abril de 2026 às 18:04

    Não há problema. A IA não funciona nem funcionará nunca.

    Responder

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