Meta recua e desativa a polémica função de IA do Instagram

A integração de ferramentas de IA nas redes sociais continua a levantar questões críticas sobre a gestão de dados pessoais. Numa mudança recente, a Meta viu-se forçada a recuar na implementação da sua mais recente funcionalidade no Instagram, o Muse Image.

Meta recua e desativa função polémica de IA

Esta ferramenta foi projetada para impulsionar a criação de imagens. Permitia a qualquer utilizador gerar fotografias manipuladas utilizando como base os rostos e as publicações de contas públicas. A decisão de suspender o recurso surge após uma forte oposição. Isto sobre a forma como a empresa norte-americana lidou com o consentimento e os direitos de imagem.

O principal problema desta novidade residiu na sua configuração inicial. A Meta decidiu ativar a permissão de uso de imagens para alimentar a IA por defeito. Obrigava as pessoas a navegar pelas definições da plataforma para desativar a opção manualmente. A ausência de um pedido de autorização transformou uma ferramenta de criatividade num problema de segurança digital.

Ao permitir que terceiros usassem um perfil público para criar novas imagens sintéticas, o Instagram abriu a porta à apropriação indevida da imagem de milhões de utilizadores. Isto sem o seu conhecimento imediato. O descontentamento ultrapassou rapidamente a esfera do público em geral, ganhando dimensão junto de entidades vitais da indústria do entretenimento.

Sem autorização para criar imagens no Instagram

Organizações representativas de atores e agências de talentos posicionaram-se de forma rígida contra a funcionalidade. Estes grupos têm sido constantes na defesa dos direitos de imagem. Sublinham que a utilização de traços físicos, vozes ou trabalhos criativos para alimentar modelos de IA exige sempre documentação legal e consentimento claro.

Face a esta estrutura de oposição, a responsável pela rede social assumiu que a funcionalidade não cumpria os padrões de segurança desejados e procedeu à sua remoção total da plataforma. Apesar da rápida desativação da ferramenta, o caso expõe os desafios contínuos da manutenção de perfis abertos em redes que investem fortemente na automatização e geração de conteúdos.

A gestão detalhada das permissões continua a ser um elemento essencial nas configurações do Instagram. Aqui é possível limitar a partilha e reutilização de dados na secção dedicada à privacidade. Para garantir que as fotografias não alimentam futuras ferramentas da empresa, a revisão destas opções permanece a medida preventiva mais viável para quem pretende salvaguardar a sua pegada digital.