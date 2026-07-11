PplWare Mobile

A crise é mais grave do que parecia: Volkswagen vai cortar até metade dos seus modelos

· Motores/Energia 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Filipe says:
    11 de Julho de 2026 às 07:07

    Andaram a dormir durante décadas a sombra do seu sucesso e não inovaram nem quiseram saber de preços reais para o consumidor, agora aguentem…
    Só tenho pena dos funcionários que nada tem a ver com a gestão da empresa.

    Responder
  2. JL says:
    11 de Julho de 2026 às 07:30

    A crise dos eléctricos, como é possível, agora vão acabar com todos esses modelos eléctricos ? Como a Porsche por exemplo no 718 Boxster e o cayman ? nos Lambo’s a mesma coisa.

    Isto é o que malta dizia, as marcas estão a voltar atrás.

    Responder
  3. David says:
    11 de Julho de 2026 às 08:44

    Factos, é que a marca possui demasiadas marcas que concorrem entre si. Demasiados modelos para o mesmo, vejamos a Audi que não tinha uma carrinha RS5 e agora possui…
    Ha demasiado de imensas marcas, mas esquecem-se de pensar nos problemas em que cada marca esta tb envolvida… mas desenvolve mm os mais modelos…
    A propria BMW vom tantos modelos… a Renault idem, etc…
    Verdade que o mercado chines a entrar na europa muitas marcas tem de se reestruturar ou arricam-se a desaparecer…
    O mercado automóvel está a ferver… e haverá muitas mudanças nos próximos tempos…

    Exemplo: a Tesla tinha 4 modelos, o 3,Y, X e o S.
    Aumentaram a gama Y com o novo YL para substituir o X que nao vendia mto, retiraram o S que tb nao vendia muito apesar de muito bom… e o Y continua a ser o SUV electrico mais vendido de sempre… acho que há 3 anos consecutivos…
    A Mazda que tb não é enorme mas esta bem gerida… Não tem muitas fábricas, concentração no desenvolvimento de novos modelos etc… e vendem… entre outros…
    O grupo VW é enorme… e quanto maior, maior a queda… e a fama dos ultimos anos, o diesel gate, os problemas nos motores 1.4 tsi,2.0 tsi dos ultimos 10/15anos… consumo de oleos pelos motores sem razoes aparentes…etc… Não tem ajudado… enfim…
    Que tudo corra bem…

    Responder
  4. Ruys says:
    11 de Julho de 2026 às 09:24

    Devem, sim, reduzir o número de modelos, versões e combinações de equipamento. Produzir menos, mas com veículos mais completos, bem equipados e com qualidade consistente, permitindo oferecer preços mais ajustados e reduzir toda a enorme cadeia de custos associada a gamas excessivamente complexas.
    O problema não se resolve apenas com cortes. Também é necessário rever a política de retirar equipamentos para os vender depois como opcionais ou, pior ainda, tentar cobrar mensalidades por funções e componentes que já foram adquiridos e estão fisicamente instalados no automóvel do cliente.
    Queremos carros bem construídos, fiáveis, completos e com um preço justo. Não pagar várias vezes pelo mesmo equipamento nem navegar por dezenas de versões quase iguais, criadas apenas para aumentar margens e confundir a comparação.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Introducing Muse Image: Image Generation Built for Your World

WhatsApp Usernames Launch

Na estrada com o XPENG P7+...