A crise é mais grave do que parecia: Volkswagen vai cortar até metade dos seus modelos
A Volkswagen anunciou um plano de reestruturação sem precedentes, que implica o desaparecimento de até 50% da gama de modelos. Além disso, as opções de personalização serão cortadas em até 75%.
O Grupo Volkswagen confirmou aquilo que há meses se especulava: a situação financeira da empresa é muito mais preocupante do que o admitido publicamente.
Num comunicado divulgado esta semana, a empresa revelou que vai reduzir gradualmente a sua gama de modelos em até 50%, concentrando-se nas áreas de mercado mais atrativas.
Na prática, isto significa que metade dos modelos atualmente à venda entre as marcas do grupo, nomeadamente Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Porsche, Bentley e Lamborghini, poderá deixar de existir. A ideia é focar apenas nos segmentos mais rentáveis e abandonar tudo o que não gera margem suficiente.
Além disso, o grupo alemão vai reduzir em até 75% a complexidade da oferta, incluindo o número de opções de equipamento disponíveis para os modelos que sobreviverem. Portanto, despede-se da possibilidade de personalizar o carro ao pormenor.
Modelos já a caminho do fim
Vários nomes conhecidos já ficaram pelo caminho: o Touareg e a monovolume Touran já saíram de produção, e o T-Roc Cabrio deverá segui-los em 2027.
Do lado da Audi, o A1 e o Q2 já foram descontinuados, depois de o TT, o R8 e o Q8 e-tron terem tido o mesmo destino nos últimos anos.
Já a Porsche despediu-se dos 718 Boxster e Cayman em outubro passado, e o Macan original termina a produção ainda este mês.
Segundo a própria Volkswagen, esta reorganização permite concentrar investimentos e recursos de desenvolvimento nos produtos e tecnologias que oferecem maior valor acrescentado aos clientes e maior contribuição para o grupo.
Volkswagen deverá fechar fábricas
Além do corte na gama, o grupo vai ainda reduzir a sua capacidade de produção anual para nove milhões de veículos, longe dos 12 milhões alcançados antes da pandemia. Desde então, a Volkswagen já tinha cortado dois milhões de unidades de capacidade, e agora prepara-se para eliminar mais um milhão.
A imprensa alemã tem noticiado que o plano poderá incluir o encerramento de quatro fábricas (Zwickau, Emden, Hanôver e Neckarsulm), bem como o despedimento de até 100 mil trabalhadores, conforme informámos anteriormente.
A Volkswagen não confirma nem desmente estes números, mas o anúncio já provocou protestos massivos dos trabalhadores em todas as fábricas da empresa, na Alemanha.
Paralelamente, voltaram a circular rumores sobre a venda da Ducati e uma eventual entrada da Lamborghini em bolsa, como forma de o grupo angariar liquidez para financiar a transição elétrica.
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Andaram a dormir durante décadas a sombra do seu sucesso e não inovaram nem quiseram saber de preços reais para o consumidor, agora aguentem…
Só tenho pena dos funcionários que nada tem a ver com a gestão da empresa.
A crise dos eléctricos, como é possível, agora vão acabar com todos esses modelos eléctricos ? Como a Porsche por exemplo no 718 Boxster e o cayman ? nos Lambo’s a mesma coisa.
Isto é o que malta dizia, as marcas estão a voltar atrás.
Factos, é que a marca possui demasiadas marcas que concorrem entre si. Demasiados modelos para o mesmo, vejamos a Audi que não tinha uma carrinha RS5 e agora possui…
Ha demasiado de imensas marcas, mas esquecem-se de pensar nos problemas em que cada marca esta tb envolvida… mas desenvolve mm os mais modelos…
A propria BMW vom tantos modelos… a Renault idem, etc…
Verdade que o mercado chines a entrar na europa muitas marcas tem de se reestruturar ou arricam-se a desaparecer…
O mercado automóvel está a ferver… e haverá muitas mudanças nos próximos tempos…
Exemplo: a Tesla tinha 4 modelos, o 3,Y, X e o S.
Aumentaram a gama Y com o novo YL para substituir o X que nao vendia mto, retiraram o S que tb nao vendia muito apesar de muito bom… e o Y continua a ser o SUV electrico mais vendido de sempre… acho que há 3 anos consecutivos…
A Mazda que tb não é enorme mas esta bem gerida… Não tem muitas fábricas, concentração no desenvolvimento de novos modelos etc… e vendem… entre outros…
O grupo VW é enorme… e quanto maior, maior a queda… e a fama dos ultimos anos, o diesel gate, os problemas nos motores 1.4 tsi,2.0 tsi dos ultimos 10/15anos… consumo de oleos pelos motores sem razoes aparentes…etc… Não tem ajudado… enfim…
Que tudo corra bem…
Devem, sim, reduzir o número de modelos, versões e combinações de equipamento. Produzir menos, mas com veículos mais completos, bem equipados e com qualidade consistente, permitindo oferecer preços mais ajustados e reduzir toda a enorme cadeia de custos associada a gamas excessivamente complexas.
O problema não se resolve apenas com cortes. Também é necessário rever a política de retirar equipamentos para os vender depois como opcionais ou, pior ainda, tentar cobrar mensalidades por funções e componentes que já foram adquiridos e estão fisicamente instalados no automóvel do cliente.
Queremos carros bem construídos, fiáveis, completos e com um preço justo. Não pagar várias vezes pelo mesmo equipamento nem navegar por dezenas de versões quase iguais, criadas apenas para aumentar margens e confundir a comparação.