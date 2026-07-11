A crise é mais grave do que parecia: Volkswagen vai cortar até metade dos seus modelos

A Volkswagen anunciou um plano de reestruturação sem precedentes, que implica o desaparecimento de até 50% da gama de modelos. Além disso, as opções de personalização serão cortadas em até 75%.

O Grupo Volkswagen confirmou aquilo que há meses se especulava: a situação financeira da empresa é muito mais preocupante do que o admitido publicamente.

Num comunicado divulgado esta semana, a empresa revelou que vai reduzir gradualmente a sua gama de modelos em até 50%, concentrando-se nas áreas de mercado mais atrativas.

Na prática, isto significa que metade dos modelos atualmente à venda entre as marcas do grupo, nomeadamente Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Porsche, Bentley e Lamborghini, poderá deixar de existir. A ideia é focar apenas nos segmentos mais rentáveis e abandonar tudo o que não gera margem suficiente.

Além disso, o grupo alemão vai reduzir em até 75% a complexidade da oferta, incluindo o número de opções de equipamento disponíveis para os modelos que sobreviverem. Portanto, despede-se da possibilidade de personalizar o carro ao pormenor.

Modelos já a caminho do fim

Vários nomes conhecidos já ficaram pelo caminho: o Touareg e a monovolume Touran já saíram de produção, e o T-Roc Cabrio deverá segui-los em 2027.

Do lado da Audi, o A1 e o Q2 já foram descontinuados, depois de o TT, o R8 e o Q8 e-tron terem tido o mesmo destino nos últimos anos.

Já a Porsche despediu-se dos 718 Boxster e Cayman em outubro passado, e o Macan original termina a produção ainda este mês.

Segundo a própria Volkswagen, esta reorganização permite concentrar investimentos e recursos de desenvolvimento nos produtos e tecnologias que oferecem maior valor acrescentado aos clientes e maior contribuição para o grupo.

Volkswagen deverá fechar fábricas

Além do corte na gama, o grupo vai ainda reduzir a sua capacidade de produção anual para nove milhões de veículos, longe dos 12 milhões alcançados antes da pandemia. Desde então, a Volkswagen já tinha cortado dois milhões de unidades de capacidade, e agora prepara-se para eliminar mais um milhão.

A imprensa alemã tem noticiado que o plano poderá incluir o encerramento de quatro fábricas (Zwickau, Emden, Hanôver e Neckarsulm), bem como o despedimento de até 100 mil trabalhadores, conforme informámos anteriormente.

A Volkswagen não confirma nem desmente estes números, mas o anúncio já provocou protestos massivos dos trabalhadores em todas as fábricas da empresa, na Alemanha.

Paralelamente, voltaram a circular rumores sobre a venda da Ducati e uma eventual entrada da Lamborghini em bolsa, como forma de o grupo angariar liquidez para financiar a transição elétrica.

Leia também: