Google Gemini agora permite adicionar ficheiros ao criar Gems

Com a mais recente atualização da Google para a sua plataforma Gemini, os utilizadores agora podem adicionar ficheiros diretamente ao criar Gems. Esta nova funcionalidade vem ao encontro das necessidades dos utilizadores, permitindo-lhes integrar documentos, imagens e outros ficheiros de forma fácil e intuitiva, o que melhora a experiência de uso e promove uma colaboração mais eficaz.

Uma funcionalidade muito esperada

A possibilidade de anexar ficheiros nas Gems era uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores do Google Gemini. Até agora, a criação de Gems focava-se principalmente em conteúdo textual e links, mas com esta nova opção, a plataforma permite uma maior personalização e riqueza de conteúdo. Esta atualização, na versão advanced do serviço, facilita o trabalho colaborativo, uma vez que equipas de trabalho podem partilhar documentos relevantes diretamente dentro da mesma Gem, sem necessidade de recorrer a plataformas externas.

