China e UE chegam a “consenso técnico” sobre as taxas dos veículos elétricos

A China e a União Europeia (UE) chegaram a um "consenso técnico" nas conversações que visam reduzir ou reverter as taxas que o bloco aplicou aos veículos elétricos fabricados no país asiático, de acordo com uma publicação.

Com taxas implementadas sobre os carros elétricos chineses, a China e a UE têm estado a explorar um acordo sobre os chamados compromissos de preços: um mecanismo complexo para controlar os preços e os volumes de exportação, utilizado para evitar as taxas.

A China e a UE mantiveram conversações entre2 e 7 de novembro, após as quais afirmaram ter feito "progressos técnicos". As duas partes anunciaram que irão continuar as negociações esta semana.

O consenso sobre o quadro de compromisso de preços refere-se a alguns acordos alcançados por ambas as partes nesta ronda de negociações sobre o quadro geral, o que também indica que ambas as partes estão dispostas a concentrar os seus recursos na negociação de interesses fundamentais e a lutar pelo mesmo objetivo.

Noticiou a China Central Television (CCTV), no dia 16 de novembro, citando pessoas que não identificou, segundo a imprensa.

Conforme avançado pela Bloomberg, no entanto, a UE considera que os progressos nas negociações são muito limitados, vendo atualmente poucas perspetivas de um acordo rápido.

Estas notícias, que afirmam que a China não apresentou uma proposta satisfatória à UE e que as hipóteses de um acordo são reduzidas, são, por sua vez, segundo a CCTV, "intencionalmente enganadoras para a opinião pública e interferem no processo de negociação".

