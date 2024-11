Tromba de água aconteceu na Madeira! Sabe o que é?

Às vezes, pelo mundo, acontecem fenómenos naturais que são notícia em todo o mundo. Recentemente, na Madeira, foi registada uma tromba de água. Saiba o que é!

Tromba de água é semelhante a um tornado

Uma tromba de água é um fenómeno meteorológico caracterizado por uma coluna de ar em movimento circular que se estende da base de uma nuvem até a superfície da água, geralmente no mar ou em grandes corpos d'água, como lagos. Este fenómeno é semelhante a um tornado, mas ocorre sobre a água, enquanto os tornados geralmente acontecem sobre terra.

Esta tromba forma-se quando há condições meteorológicas instáveis, como a presença de um sistema de baixa pressão, e pode ser associada a tempestades ou sistemas de frentes frias e quentes.

Uma tromba de água formou-se no domingo na zona da Ponta do Sol, na ilha da Madeira, e surpreendeu por quem por lá passava e as imagens do fenómeno invadiram as redes sociais.

O meteorologista Victor Prior explicou que este tipo de fenómeno, apesar de não ser frequente na ilha da Madeira, não é inédito, tendo ocorrido várias vezes no passado.