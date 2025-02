Deep Research: ChatGPT tem agora uma pesquisa “minuciosa, precisa e confiável”

A OpenAI anunciou um novo agente de IA concebido para auxiliar os utilizadores na realização de pesquisas complexas e detalhadas através do ChatGPT. A empresa afirmou que pode ser útil para aqueles que fazem "compras que geralmente exigem uma pesquisa cuidadosa, como carros, eletrodomésticos e mobília".

As suas pesquisas na Web nunca foram tão aprimoradas...

Apropriadamente chamado de "Deep Research" (Pesquisa Aprofundada), esta novo agente foi desenvolvido para "profissionais que realizam trabalho intensivo de conhecimento em áreas como finanças, ciência, política e engenharia, que necessitam de pesquisa minuciosa, precisa e confiável", afirmou a OpenAI num post.

Basicamente, a "pesquisa" do ChatGPT destina-se a situações em que não se deseja apenas uma resposta rápida ou um resumo, mas sim uma análise cuidadosa de informações provenientes de múltiplos websites e outras fontes.

Agora, a OpenAI anunciou que está a disponibilizar uma "pesquisa aprofundada" para utilizadores do ChatGPT Pro, limitada a 100 queries por mês, com suporte para utilizadores Plus e Team a chegar em seguida, seguidos pela Enterprise. Este lançamento é geograficamente direcionado - a OpenAI não partilhou um cronograma de lançamento.

Para usar o Deep Research do ChatGPT, basta selecionar "Deep research" e inserir uma query. A pesquisa pode levar de 5 a 30 minutos para responder à pergunta, e receberá uma notificação quando for concluída.

Atualmente, os outputs do Deep Research do ChatGPT são apenas textuais. No entanto, a OpenAI afirmou que pretende adicionar imagens incorporadas, visualizações de dados e outros resultados analíticos em breve. Também está nos "planos conectar fontes de dados mais especializadas", incluindo recursos internos.

Quão preciso é o agente Deep Research do ChatGPT?

A IA é imperfeita. Está sujeita a alucinações e outros tipos de erros que podem ser particularmente prejudiciais em cenários de "pesquisa aprofundada". É talvez por isso que a OpenAI afirmou que todos os outputs do novo agente serão "totalmente documentados, com citações claras e um resumo do pensamento, tornando fácil referenciar e verificar as informações".

Para aumentar a precisão da pesquisa aprofundada, a OpenAI está a utilizar uma versão especial de seu modelo de IA "o3 reasoning" recentemente anunciado, que foi treinado através Reinforcement Learning em "tarefas do mundo real que exigem uso do browser e de ferramentas Python".

Reinforcement Learning "Ensina" um modelo através de tentativa e erro para alcançar um objetivo específico. À medida que o modelo se aproxima do objetivo, recebe "recompensas" virtuais que, idealmente, o tornam melhor na tarefa no futuro.

A OpenAI disse que esta versão do o3 está "otimizada para navegação na web e análise de dados", e acrescentou que "usa raciocínio para pesquisar, interpretar e analisar grandes quantidades de texto, imagens e PDFs na internet, ajustando-se conforme necessário em reação às informações encontradas".

A OpenAI afirmou ter testado a pesquisa aprofundada do ChatGPT através do Exame Final da Humanidade, uma avaliação que inclui mais de 3000 questões de nível especialista em várias áreas académicas. O modelo o3 que impulsiona a pesquisa aprofundada alcançou uma precisão de 26,6%, o que pode parecer uma nota baixa - mas o Exame Final da Humanidade foi projetado para ser mais difícil do que outros benchmarks para manter-se à frente dos avanços do modelo.

Segundo a OpenAI, o modelo de pesquisa aprofundada o3 superou largamente o Gemini Thinking (6,2%), o Grok-2 (3,8%) e o próprio GPT-4o da empresa (3,3%).

