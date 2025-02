Dica: truque do Google Maps no Android Auto evita que vá pelo caminho errado

A Google recheia as suas apps de pequenos segredos e de utilidades importantes. Estas nem sempre são visíveis e como tal não são bem conhecidas. Uma foi agora revelada e deixa o Google Maps no Android Auto ainda melhor. Acessível a todos, este truque evita que os utilizadores vão pelo caminho errado.

Truque do Google Maps no Android Auto

O Google Maps esconde muitas funcionalidades para além das essenciais. Como a empresa de Mountain View é bastante comedida na hora de explicar as suas novidades, muitas passam despercebidas. Sem ir mais longe, este navegador tem opções que são importantes e que auxiliam no dia a dia, mas apenas para quem as conhece.

Há um truque que não é novo, mas surgiu agora no Reddit e marcou um antes e um depois. Normalmente, ao escolher um destino e já no caminho após escolher a rota, a próxima saída ou curva aparecerá numa bolha localizada na parte superior, para poder mudar de faixa e facilitar a manobra.

No entanto, por vezes o percurso é mais difícil do que parece. Basta haver trânsito ou ser uma estrada larga com muitas faixas. O recomendado é que olhe atentamente, e deslize o ecrã para ver o que está a seguir e, claro, ampliar ou afastar o zoom no que se vê.

Evita que conduza pelo caminho errado

O que não se sabia é que não é preciso deslizar ao longo do percurso para ver que manobras e curvas vão ter de se fazer. Existe uma forma muito mais confortável e simples de o fazer. Basta deslizar na bolha para o ecrã avançar e as direções também, sendo mostradas numa zona de mais simples leitura.

Desta forma, consegue-se ver todo o percurso com antecedência até chegar ao seu destino. Isso é muito mais prático do que fazê-lo manualmente, fazendo zoom ou deslizando o ecrã e depois ter de voltar a centrar.

A partir de agora, e sempre que existir uma nova viagem ou uma que tem o potencial de o utilizador se perder, deve pesquisar com antecedência. Há também que ter em conta que este truque também funciona na aplicação móvel do Google Maps, seja no Android ou no iOS.