Analista avança que a Apple poderá já ter encomendado 20 milhões de iPhones dobráveis

A Apple poderá estar a preparar-se para entrar no mercado dos smartphones dobráveis. Rumores recentes, alimentados por uma fonte habitualmente credível, sugerem que a Apple poderá ter encomendado entre 15 e 20 milhões de iPhone dobráveis.

Previsões do analista Ming-Chi Kuo para o iPhone dobrável

O conceituado analista Ming-Chi Kuo, da TF International Securities, avançou informações que apontam para o desenvolvimento de um iPhone dobrável por parte da Apple, com um lançamento potencial agendado para o próximo ano.

Kuo, conhecido pelas suas análises detalhadas da cadeia de fornecimento asiática e pelas suas previsões frequentemente certas sobre produtos da Apple ainda por anunciar, partilhou algumas atualizações através do X.

Segundo o analista, o ecrã deste inovador dispositivo poderá ser fornecido pela Samsung Display. A gigante sul-coreana estará, alegadamente, a planear a produção de aproximadamente 8 milhões de painéis flexíveis destinados a este novo iPhone durante o próximo ano.

Contudo, Kuo ressalva que outros componentes fulcrais, como as dobradiças do dispositivo, ainda não se encontram finalizados. Prevê-se que este modelo venha a ter um "posicionamento de preço 'premium'", alinhado com a estratégia de exclusividade da Apple. Além disso:

Rumores recentes no mercado sugerem que a Apple fez uma encomenda de 15 a 20 milhões de iPhones dobráveis.

Afirma. É importante notar que, de acordo com o próprio Ming-Chi Kuo, os planos da Apple para o iPhone dobrável ainda não estão solidificados e permanecem sujeitos a alterações.

Estratégia da Apple

Atualmente, a linha iPhone representa a maior fatia do volume de negócios da Apple, constituindo mais de metade das suas receitas totais e permanecendo um produto de enorme rentabilidade. No ano fiscal de 2024, as vendas do iPhone ascenderam a 201 mil milhões de dólares.

Apesar destes números impressionantes, as receitas geradas pelo iPhone atingiram o seu pico em 2022. Este cenário motiva a Apple a explorar continuamente novas vias para cativar novos clientes e persuadir a sua base de utilizadores existente a investir em dispositivos mais avançados e, consequentemente, mais caros.

A introdução de um iPhone dobrável com características e preço 'premium' poderá moldar uma estratégia para a Apple, não só para revitalizar o crescimento das vendas de smartphones, mas também para se destacar num mercado cada vez mais competitivo por inovação.

