Claude da Anthropic expôs conversas privadas no Google, incluindo chaves de criptomoeda

Centenas de conversas que utilizadores pensavam ser privadas com o chatbot Claude, da Anthropic, foram encontradas indexadas no Google durante este fim de semana. Entre o conteúdo exposto estavam desde chaves de carteiras de criptomoedas a dados pessoais, passando por conversas de trabalho e até pedidos de ajuda jurídica.

Tudo começou quando uma descoberta partilhada no Reddit revelou que bastava escrever uma pesquisa específica no Google para obter uma longa lista de conversas partilhadas com o Claude, o chatbot de Inteligência Artificial (IA) da Anthropic.

Também os Artifacts, as pequenas aplicações e ferramentas interativas que os utilizadores criam dentro do Claude, apareciam nos resultados.

Ao todo, foram identificadas mais de 200 conversas espalhadas por, pelo menos, 25 páginas de resultados de pesquisa, algumas delas criadas apenas semanas antes de serem descobertas.

Os temas das conversas encontradas eram variados, incluindo:

Código de programação;

Apontamentos de trabalho;

Conteúdo erótico;

"Reviews" falsas de livros.

Contudo, foram expostos detalhes mais sensíveis, com relatos de um advogado a perguntar se deveria autodenunciar uma violação de conduta profissional, e de um utilizador a pedir ajuda para criar uma carteira de criptomoedas, acabando por expor as respetivas chaves privadas no processo.

A explicação da Anthropic, mãe do Claude

Questionada pela Fortune sobre o sucedido, a Anthropic garantiu que os utilizadores mantêm controlo total sobre a partilha das suas conversas e que a empresa não fornece diretórios ou sitemaps aos motores de pesquisa como o Google.

Segundo a empresa, estes links de partilha não são passíveis de ser adivinhados nem descobertos, a menos que sejam os próprios utilizadores a partilhá-los, e, uma vez partilhado, o conteúdo torna-se público, podendo ser arquivado por serviços de terceiros, tal como acontece com qualquer outro conteúdo disponível na web.

Ainda assim, a funcionalidade de partilha do Claude funciona como a da maioria dos concorrentes, ou seja, clicando em "partilhar", é gerado um link único para essa conversa, pensado para ser enviado a uma pessoa ou a um pequeno grupo, não para ficar acessível a qualquer pessoa através de uma simples pesquisa no Google.

A empresa parece já ter corrigido o problema, uma vez que os links deixaram de aparecer no Google através do método partilhado no Reddit.

No entanto, muitas das conversas já expostas continuam acessíveis a quem já tenha guardado o link original.

Privacidade tem de ser apertada

À medida que cada vez mais pessoas usam chatbots como o Claude para explorar questões sobre trabalho, saúde ou questões legais, os riscos associados a este tipo de falhas tornam-se mais graves.

Afinal, as conversas com IA tendem a conter informação mais pessoal e sensível, e este caso reforça a importância de as empresas apertarem a privacidade nas suas plataformas.

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