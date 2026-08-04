Atenção: vouchers do sistema Volta têm prazo de validade. Saiba até quando pode usá-los

Os consumidores que utilizam o sistema de depósito e reembolso de embalagens Volta devem estar atentos a um detalhe importante: os vouchers emitidos pelas máquinas de devolução não são válidos indefinidamente.

Vouchers são válidos durante um ano

Sempre que uma garrafa de plástico ou uma lata abrangida pelo sistema Volta é devolvida num ponto de recolha, é emitido um voucher correspondente ao valor do depósito recuperado. Este voucher tem uma validade de um ano a partir da data de emissão.

Findo esse período, deixa de poder ser convertido em dinheiro ou utilizado para as restantes opções de reembolso disponíveis.

O sistema permite que os vouchers sejam convertidos em dinheiro, utilizados como desconto em compras, creditados em cartões de fidelização, doados a instituições ou, futuramente, através de soluções digitais, dependendo do ponto de recolha.

Não é obrigatório gastar o valor na loja

Outra informação importante é que, nos supermercados e hipermercados, o consumidor não é obrigado a utilizar o voucher na própria loja. Pode simplesmente solicitar o reembolso em dinheiro, desde que o faça dentro do período de validade.

Além disso, é possível acumular o valor de várias devoluções, desde que os respetivos vouchers ainda estejam dentro do prazo de um ano.

Como funciona o sistema Volta?

O sistema Volta aplica-se às embalagens de bebidas de utilização única identificadas com o respetivo símbolo. Na compra, o consumidor paga um depósito de 10 cêntimos por embalagem, valor que é integralmente devolvido quando a embalagem é entregue num ponto de recolha em condições adequadas.

Para serem aceites, as embalagens devem estar vazias, intactas, completas (o ideal é que venham com tampa, no caso das garrafas) e com o código de barras legível. As máquinas rejeitam embalagens danificadas ou que não pertençam ao sistema Volta.

Ainda existem embalagens sem o símbolo Volta

Até 9 de agosto de 2026 decorre o período de transição. Durante esta fase, podem coexistir nas prateleiras embalagens iguais, mas apenas as que apresentam o símbolo Volta incluem o depósito de 10 cêntimos e podem ser devolvidas para reembolso.

A partir de 10 de agosto, todas as embalagens abrangidas terão obrigatoriamente de integrar o sistema.

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