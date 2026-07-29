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UE obriga a carregadores elétricos a cada 60 km: o que mais muda nas estradas?

· Motores/Energia 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Mojo.Risin says:
    29 de Julho de 2026 às 11:25

    A verdadeira questão é: o que se considera via principal, autoestradas?
    É que se é isso, provavelmente já está implementado, já todas as áreas de serviço têm carregadores, pelo menos do que eu me tenho apercebido.
    No que diz respeito ao hidrogénio, infelizmente, não me parece que faça sentido, praticamente não há carros.

    Responder
  2. Realista says:
    29 de Julho de 2026 às 11:25

    O que me assusta é quererem um posto de hidrogénio a cada 200km… isso vai ser pago por quem?

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    29 de Julho de 2026 às 12:55

    Há vários estudos que indicam que o hidrogénio não é viável a nível financeiro! Esta é a razão pelo qual não há postos de abastecimento e a razão pelo qual não apostam na produção/venda ao público geral! A perda de energia desde a produção, armazenamento, transporte, novamente armazenamento no posto de combustível, até entrar no depósito do carro é enorme! Não esquecendo que armazenar hidrogénio no posto de combustível tem custos de manutenção elevados… não é a mesma coisa que armazenar gasolina, gasóleo ou GPL! (Procurem por exemplos no UK). Pensando apenas e só do ponto de vista prático, chegar com o carro, abastecer hidrogénio e seguir, claro… é espetacular, 5min e siga!
    Quanto aos carregadores para carros elétricos é tudo muito bonito, mas o problema real é a falta de manutenção dos mesmos, o roubo das mangueiras e não é apenas com 4 ou 5 pontos de carregamento, em uma estação de serviço da autoestrada! Isto para não falar da falta de postos de carregamentos nas cidades, vilas e aldeias deste Portugal… A realidade é que podem chegar ao ponto de carregamento e podem ter de ficar 10, 20 ou 30 min à espera que saia alguém para colocarem o carro a carregar por mais 10, 20 ou 30 min…
    Assim não se vai lá…

    Responder
  4. Yamahia says:
    29 de Julho de 2026 às 12:56

    “…por quilograma,…”
    Tbm concordo. Devia ser ao kg. Até guinchavam.

    Responder

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