“ChatGPT é uma excelente adição à geração de conhecimento”, mas a mente é dos humanos

Em entrevista, as grandes caras da indústria tecnológica vão dando a sua opinião, relativamente às novidades e aos seus impactos. Sobre o ChatGPT, o fundador da gigante Infosys assegurou que o chatbot não substituirá os seres humanos, por enquanto.

A humanidade não parece preparada para o ChatGPT e para os seus semelhantes, tendo a sua chegada agitado, verdadeiramente, a Internet. Numa altura em que ainda se trata de uma novidade, as opiniões dividem-se e as perspetivas diferem.

Se há quem acredite que a Inteligência Artificial (IA) vai ultrapassar e substituir os seres humanos em muita coisa, há também quem considere que não passará de um auxílio.

Para Narayana Murthy, fundador da gigante indiana de serviços de tecnologia da informação, Infosys, nada pode vencer a mente humana, nem mesmo os chatbots alimentados por IA, como o ChatGPT.

Na sua opinião, o ChatGPT "é uma excelente adição à geração de conhecimento, para fazer certas tarefas, por exemplo, escrever um ensaio" No entanto, uma vez que todos têm acesso ao mesmo chatbot, a mente humana é que faz a verdadeira diferença.

Se houver uma competição entre nós, usarás a saída do ChatGPT como base, e depois acrescentarás a tua própria diferenciação, a tua própria inteligência, a tua própria afinação. E é nessa altura que os professores ficarão muito mais impressionados contigo do que comigo. Os preguiçosos terão C. Só as pessoas inteligentes terão A.

O fundador da Infosys admite que utilizará o ChatGPT como um instrumento, um assistente na melhoria da qualidade do trabalho, mas não como um substituto ao ser humano.

No fim de contas, sou um grande crente na teoria de que a mente humana é a mais poderosa imaginação, máquina. Não há nada que possa vencer a mente humana.

Narayana Murthy foi o CEO da Infosys de 1981 a 2002, depois de ter fundado a empresa juntamente com seis outros engenheiros. Em 2014, foi classificado em 13.º lugar entre os 25 líderes empresariais globais da CNBC, pelo impacto que tiveram na sociedade.

A Infosys fornece consultoria empresarial, e serviços de tecnologia de informação, engenharia de software e de outsourcing. Com um capital inicial de apenas 250 dólares, a empresa é, hoje, uma marca multibilionária, com uma capitalização de mercado de 62 mil milhões de dólares e com mais de 346.000 pessoas em todo o mundo.