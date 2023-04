Sugestão Pplware: Adaptador Ugreen USB C 7 em 1 com Ethernet Gigabit

Os acessórios certos poderão fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Ter um adaptador para expandir, por exemplo, o número de periféricos ligados ao PC, poderá ser algo essencial para muitas pessoas. Conheça o hub Ugreen USB C 7-em-1.

Para quem tem um computador portátil facilmente fica sem portas disponíveis para todas as ligações necessárias. Um rato, um monitor, uma pen USB, mais um teclado, um cartão microSD, são demasiadas ligações para um só computador. É aqui que entram as opções de adaptadores. Existem inúmeras soluções no mercado, mas para quem procura versatilidade trazemos hoje uma sugestão.

O Hub Ugreen USB C 7-em-1 é um adaptador que disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá mesmo ser usado para carregamento, com uma porta USB-C que suporta até 100W no máximo.

Inclui porta HDMI (com suporte 4K@30fps), ligação USB-C, duas portas USB 3.0, Ethernet Gigabit e ainda tem dois slots para cartões de memória SD e microSD. Garante transferência de dados a 5 Gbps.

É compatível com dispositivos Windows, MacOS, iPadOS e Android.

O Hub Ugreen USB C 7-em-1 com HDMI 4K 60Hz está atualmente disponível em promoção, por apenas 34,99€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

Ugreen Hub USB C 7-em-1 com HDMI 4K 60Hz