Chegou o Ubuntu 23.04 Lunar Lobster! É hora de atualizar o seu Linux

Como é normal no final de abril, a Canonical tem novidades para os utilizadores do Ubuntu. Este ano não foi diferente e a empresa apresentou ontem a mais recente versão. Chegou o Ubuntu 23.04 Lunar Lobster, com muitas novidades. É hora de atualizar o seu Linux para a nova versão.

Chegou o Ubuntu 23.04 Lunar Lobster!

Sendo provavelmente a versão de Linux mais usada, o Ubuntu está sempre a receber novidades a cada novo lançamento. Desta vez não é exceção e o Ubuntu 23.04 Lunar Lobster vem recheado de melhorias para os utilizadores das suas muitas versões. Há um destaque grande para a presença do kernel 6.2, lançado recentemente.

Desta vez o foco foi em tornar esta distribuição melhor e com novas funcionalidades. Em especial, houve um trabalho grande no novo instalador, muito visível no Ubuntu Desktop, e que quer dar com esta versão um passo significativo para a implantação corporativa e personalização em escala.

O Ubuntu Desktop 23.04 é a primeira e única distribuição Linux a fornecer autenticação nativa dos utilizadores em Azure Active Directory (Azure AD). Isso permite que os utilizadores dos planos Microsoft 365 (M365) Enterprise se autentiquem no Ubuntu Desktops com as mesmas credenciais que usam para M365 ou Azure.

Muitas novidades desta versão do Linux

O novo Ubuntu também inclui vários conjuntos de ferramentas atualizados para linguagens de programação importantes, como Python, Java, Go, C, C++, Rust e .Net. Os snaps da área de trabalho agora apresentam reconhecimento de atualização, permitindo que as atualizações automáticas de snaps específicos sejam pausadas conforme desejado.

O GNOME 44, a mais recente, também chega para renovar a imagem do Ubuntu 23.04 Lunar Lobster. Oferece melhorias de usabilidade e opções de configurações rápidas para gestão de dispositivos Bluetooth e modo escuro. Além disso, o snap do Firefox obteve ganhos significativos de desempenho no Raspberry Pi com renderização acelerada por hardware.

No campo do software, esta versão traz atualizações importantes. Contamos assim com o Firefox 112 para a web, o LibreOffice 7.1.2 para uso edição de documentos, o Thunderbird 102.10.0 para tratar do e-mail e o Transmission 3.0.

Hora de atualizar e conhecer o que chegou

O Ubuntu 23.04 também se focou na melhoria da parte dos jogos, elevando o Linux para o próximo nível. Para isso promove o acesso antecipado beta do Steam snap para o canal estável. O snap do Steam agrupa as principais dependências para executar títulos novos e antigos, incluindo bibliotecas de 32 bits e drivers Mesa de última geração.

O Ubuntu 23.04 Lunar Lobster já pode ser descarregado na página de lançamento desta versão, nos seus diferentes "sabores". Importa recordar que o Lunar Lobster apenas oferece suporte por nove meses, sendo por isso apenas aos mais entusiastas.

Quem escolheu esta distribuição Linux pode assim tratar de fazer a atualização para o Ubuntu 23.04 Lunar Lobster. Como sempre, será algo simples e direto. Quem anda a procurar uma desculpa para experimentar o Linux, tem agora novos argumentos para o fazer, tudo por conta destas novidades.