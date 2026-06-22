Análise Chuwi AuBox X: PC compacto, eficiente e dedicado à IA

A Chuwi, marca conhecida por oferecer alternativas económicas no mundo dos portáteis e tablets, decidiu entrar a pés juntos na nova geração de computadores com foco em inteligência artificial (IA). O resultado é o Chuwi AuBox X, um mini PC equipado com o novíssimo processador Intel Core Ultra 5 226V. Deixamos a nossa análise.

Os mini PCs deixaram de ser apenas computadores discretos para escritório. Nos últimos anos, este segmento começou a ganhar nova relevância graças à evolução dos processadores móveis, ao foco crescente em eficiência energética e, mais recentemente, à chegada da IA integrada diretamente no hardware.

É precisamente nesse contexto que o Chuwi AuBox X entra, um mini computador compacto que aposta forte na nova plataforma Lunar Lake da Intel.

À primeira vista, o AuBox X parece apenas mais um mini PC minimalista com especificações modernas. No entanto, basta olhar com mais atenção para perceber que a Chuwi tentou posicioná-lo num segmento mais ambicioso.

O destaque vai naturalmente para o Intel Core Ultra 5 226V, um processador que faz parte da nova geração de chips preparados para workloads de IA, produtividade avançada e eficiência energética acima da média.

Especificações Processador (CPU) Modelo: Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake)

Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake) Núcleos / Threads: 8 Cores, 8 Threads

8 Cores, 8 Threads Frequência Máxima: Até 4.5 GHz

Até 4.5 GHz TDP: Até 37W

Até 37W Processo de Fabrico: TSMC N3B 3nm Placa Gráfica (GPU) Modelo: Intel Arc 130V GPU

Intel Arc 130V GPU Frequência Máxima: 1.85 GHz Dynamic Frequency Unidade de Processamento Neural (NPU) Modelo: Intel AI Boost NPU

Intel AI Boost NPU Performance Total AI: Até 97 TOPS

Até 97 TOPS Performance da NPU: Até 40 TOPS Memória RAM Capacidade: 16GB LPDDR5X

16GB LPDDR5X Velocidade: 8533 MT/s

8533 MT/s Configuração: Memory on Package Armazenamento SSD Incluído: 512GB PCIe 3.0 SSD

512GB PCIe 3.0 SSD Expansão: 2× slots M.2 2280

2× slots M.2 2280 Compatibilidade: Até 1× PCIe 5.0×4 + 1× PCIe 4.0×2 Sistema Operativo Versão: Windows 11 Pro Portas e Conectividade USB4: 1× USB4 (40Gbps, PD, DisplayPort, compatível com eGPU)

1× USB4 (40Gbps, PD, DisplayPort, compatível com eGPU) USB 3.2 Gen 2: 1× USB-A (10 Gbps)

1× USB-A (10 Gbps) USB 3.2 Gen 1: 4× USB-A (5 Gbps)

4× USB-A (5 Gbps) USB 2.0: 1× USB-A (480 Mbps)

1× USB-A (480 Mbps) HDMI: 1× HDMI 2.1 FRL + 1× HDMI 2.1 TMDS

1× HDMI 2.1 FRL + 1× HDMI 2.1 TMDS DisplayPort: 1× DisplayPort 1.4

1× DisplayPort 1.4 Áudio: 1× Jack 3.5mm

1× Jack 3.5mm Carregamento: 1× USB-C PD 100W

1× USB-C PD 100W Rede: 1× Porta Ethernet 2.5Gbps Suporte de Monitores Ecrãs Simultâneos: Até 3 monitores externos

Até 3 monitores externos USB4: Até 4K @ 144Hz

Até 4K @ 144Hz DisplayPort 1.4: Até 4K @ 120Hz

Até 4K @ 120Hz HDMI 2.1 FRL: Até 8K @ 60Hz ou 4K @ 120Hz

Até 8K @ 60Hz ou 4K @ 120Hz HDMI 2.1 TMDS: Até 4K @ 60Hz Conectividade Sem Fios Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.4 Rede Ethernet Velocidade: Suporte para 2.5Gbps Montagem VESA Compatibilidade: Suporte VESA incluído Alimentação Adaptador: Adaptador USB-C PD de 100W Dimensões e Peso Dimensões: 128.4 × 128.4 × 40.5 mm

128.4 × 128.4 × 40.5 mm Peso: Aproximadamente 580g

Na caixa

Chuwi AuBox X

Cabo de alimentação

Parafusos

Manual de utilizador

Cartão de garantia

Relatório de inspeção de produto

Suporte VESA

Design e qualidade de construção do AuBox X

Visualmente, o Chuwi AuBox X segue a filosofia clássica dos mini PCs mais modernos: compacto e funcional. Com apenas 128,4 mm de largura e cerca de 580 gramas, é um computador que facilmente desaparece em cima da secretária ou até atrás de um monitor graças ao suporte VESA incluído.

O design não tenta reinventar nada, mas isso nem sempre é negativo. A construção transmite uma sensação sólida para o segmento onde se posiciona, mantém linhas simples e um acabamento clean. Não é um dispositivo premium ao nível de algumas soluções da Intel NUC ou da ASUS, mas também não parece barato ao toque.

Um dos aspetos mais interessantes está na quantidade de portas disponíveis. Apesar das dimensões reduzidas, a Chuwi conseguiu incluir uma seleção bastante completa, incluindo:

USB4 com suporte para DisplayPort e eGPU

Várias portas USB-A

Ethernet 2.5Gbps

Múltiplas saídas de vídeo

Para quem trabalha com setups de vários monitores, o suporte para até três ecrãs externos é claramente uma vantagem.

Outro detalhe positivo é a alimentação via USB-C PD de 100W. Pode parecer um pequeno pormenor, mas reduz bastante a necessidade de adaptadores proprietários e aumenta a flexibilidade em setups mais minimalistas.

Hardware e performance

O verdadeiro protagonista do AuBox X é o Intel Core Ultra 5 226V, baseado na arquitetura Lunar Lake. Esta nova geração é uma mudança importante para a Intel, sobretudo no foco em eficiência energética e aceleração de IA.

Apesar de contar com "apenas" 8 núcleos e 8 threads, o comportamento do processador em tarefas reais é bastante competitivo para produtividade diária, multitasking, navegação pesada, edição de fotografia e trabalho de escritório mais exigente.

A frequência até 4.5 GHz ajuda bastante na fluidez geral do sistema, enquanto o processo de fabrico TSMC N3B de 3nm contribui para consumos mais baixos e melhor controlo térmico.

A memória LPDDR5X a 8533 MT/s também merece destaque. Embora os 16GB possam não impressionar muitos utilizadores, a velocidade elevada da RAM ajuda bastante o desempenho geral, especialmente porque a gráfica integrada depende diretamente dessa largura de banda.

E é precisamente aqui que a Intel parece finalmente ter encontrado um caminho interessante. A Intel Arc 130V integrada no processador está longe de substituir uma gráfica dedicada, mas representa uma melhoria enorme face às antigas iGPU da marca.

Jogos competitivos leves, em resolução 1080p e definições moderadas, correm sem grandes dificuldades. O mesmo se aplica a aceleração de vídeo, edição multimédia e tarefas criativas menos pesadas.

Vamos aos testes reais de IA no AuBox X

No campo da IA, o AuBox X tenta diferenciar-se da maioria dos mini PCs tradicionais. A Intel AI Boost NPU oferece até 40 TOPS dedicados à IA, enquanto o sistema completo anuncia até 97 TOPS de capacidade total.

Ao contrário da CPU ou da GPU, que são processadores de utilização geral, a NPU foi desenvolvida para acelerar workloads específicos de IA com maior eficiência energética. Na prática, isto significa que determinadas funcionalidades podem ser executadas localmente com menor consumo e menor impacto no desempenho geral do sistema.

Atualmente, a NPU é utilizada principalmente por funcionalidades do Windows 11 e aplicações compatíveis com as frameworks de IA da Microsoft e da Intel. Entre os exemplos mais comuns encontram-se as Live Captions, efeitos avançados de vídeo, transcrição local, ferramentas de criação de conteúdo e algumas aplicações de geração de imagem.

É importante referir que nem todas as aplicações de IA conseguem tirar partido da NPU. Ferramentas populares para execução local de modelos de linguagem, como o LM Studio, continuam a depender principalmente da CPU e da GPU para processar os modelos.

💻 Testes de IA Local (LM Studio)

Para avaliar o desempenho em IA generativa local, utilizámos o LM Studio com diferentes modelos de linguagem executados diretamente no sistema.

Modelo Tokens/s RAM utilizada Tempo de resposta Experiência Gemma 3 1B Q4 55,36 6,5 GB (42%) 2 segundos Decente, acertou 4 em 5 desafios Qwen 3 4B Q4 19,12 13,3 GB (83%) 30 segundos Boa, acertou em todos os desafios Qwen 3 8B Q4 12,25 14,8 GB (95%) 50 segundos Boa, acertou em todos os desafios

Na utilização diária, os modelos mais compactos tendem a oferecer uma experiência mais fluida, enquanto modelos maiores colocam maior pressão sobre a memória disponível e sobre a gráfica integrada. Infelizmente, não conseguimos testar modelos de 12B, visto não termos memória suficiente para tal.

💻 A NPU em ação

Embora o LM Studio não utilize atualmente a NPU da Intel para aceleração dos modelos, verificamos de que forma esta unidade dedicada é utilizada pelo sistema operativo e por aplicações compatíveis.

Para um cenário exigente, utilizámos o Intel AI Playground, uma aplicação criada pela Intel para demonstrar as capacidades de IA dos processadores Core Ultra. A aplicação permite executar tarefas como geração de imagens, resumo de texto e interação com modelos locais.

Teste Utilização da NPU Utilização da CPU Utilização da GPU Geração de imagem 72% 98% 77% Chat local 76% 90% 60%

Armazenamento e possibilidades de expansão

Um dos pontos positivos do AuBox X é o facto de não sacrificar totalmente a expansão interna. O SSD PCIe 3.0 de 512GB incluído é suficiente para a maioria dos utilizadores comuns, embora possa parecer um pouco conservador para um computador focado em IA e produtividade moderna.

Felizmente, a presença de dois slots M.2 permite upgrades relativamente simples no futuro, incluindo suporte para SSDs PCIe 5.0 num dos slots.

Isto torna o sistema mais interessante para utilizadores que pretendem começar com uma configuração base e expandir mais tarde conforme as necessidades aumentam.

Software e suporte do AuBox X

O AuBox X chega com Windows 11 Pro pré-instalado, uma vantagem interessante face a alguns concorrentes mais económicos que ainda apostam em versões Home.

O Windows 11 acaba também por fazer sentido tendo em conta o foco da Intel nas funcionalidades de IA e integração com o ecossistema Copilot. Muitas das novidades relacionadas com NPUs deverão surgir precisamente através de updates do sistema operativo nos próximos anos.

Ainda assim, o suporte da Chuwi continua a ser um dos pontos que tradicionalmente gera algumas reservas na comunidade tecnológica. Embora a marca tenha crescido bastante, especialmente no mercado dos mini PCs e tablets, continua longe da estrutura de suporte oferecida por fabricantes maiores como Lenovo, ASUS ou Dell.

Isso não significa necessariamente uma má experiência, mas é um fator importante para quem valoriza atualizações rápidas ou assistência técnica mais consistente.

Consumo energético e ruído

Uma das grandes vantagens desta nova geração Lunar Lake é precisamente a eficiência energética. O TDP até 37W coloca o AuBox X numa posição bastante interessante para quem pretende um computador sempre ligado, silencioso e relativamente económico no consumo diário.

Em workloads leves, mantém níveis de ruído bastante baixos, especialmente comparando com desktops tradicionais ou mini PCs mais antigos.

Naturalmente, cargas mais intensas ativaram o sistema de refrigeração de forma mais agressiva, mas a eficiência do chip ajuda a evitar cenários extremos de temperatura ou throttling constante.

Veredicto do AuBox X

O Chuwi AuBox X acaba por ser um mini PC bastante melhor do que o seu tamanho sugere. A combinação entre a nova arquitetura Intel Lunar Lake, capacidades dedicadas de IA, gráfica Arc integrada e uma conectividade completa cria um produto moderno e relativamente preparado para os próximos anos.

Não é uma máquina perfeita. Os 16GB de RAM soldados poderão limitar alguns utilizadores no futuro, e o suporte da Chuwi continua a não transmitir o mesmo nível de confiança das marcas mais estabelecidas.

Mesmo assim, o AuBox X parece acertar em vários pontos importantes: eficiência energética, tamanho compacto, boa conectividade e boa performance para produtividade moderna. Tudo isto por 679€.

Para quem procura um mini PC silencioso, atual e preparado para a próxima vaga de funcionalidades de IA, esta poderá ser uma das opções mais interessantes dentro da nova geração de computadores compactos.

AuBox X