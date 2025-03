IA da Google e Gemini Live ganham novidades e passam a integrar-se com mundo real

A aposta da Google na IA parece ser uma aposta que está já conseguida. As muitas novidades reveladas mostram como esta pode ser usada, mas abrem também a porta a muito mais. Isso chegará agora, com o Gemini Live a mostrar como consegue integrar-se com o mundo e com o que fazemos no dia a dia.

Projecto Astra chega ao Gemini Live

A Google acaba de inovar no campo da IA, ao trazer o Projeto Astra para o Gemini Live. Esta é uma das maiores mudanças que a IA recebeu e que tem o potencial de nos ajudar no nosso dia a dia. O Gemini Live é a versão da IA ​​​​da Google adaptada às conversas. Consegue falar naturalmente com o utilizador, interrompendo-se mesmo caso detete conversa. Desta forma, consegue contextualizar melhor a situação e responder de forma mais adequada.

O Projecto Astra é um projecto da Google para usar o vídeo como contexto nas conversas. Isto significa que o Gemini pode agora utilizar a câmara e o ecrã para obter mais informações e ajudar com todos os tipos de tarefas ou problemas. O Gemini Live tem agora "olhos" que podem ver o que se vê para todos os efeitos práticos.

Após ter sido anunciado no MWC em Barcelona no início deste mês, os primeiros utilizadores já experimentam a funcionalidade. Ainda não é global, mas a empresa garantiu que chegará gradualmente a todos os utilizadores, num lançamento progressivo.

IA da Google não para de melhorar

Esta novidade surge como uma nova opção, com novos botões que nos permitirão abrir a câmara e fazer com que o Live analise o que se grava. Outra opção permite partilhar o ecrã com o Gemini, para que este possa ver as aplicações em uso ou os sites visitados e usá-los como contexto.

A importância do Projeto Astra vai muito além do Gemini Live. Esta será a IA que será utilizada nos próximos óculos inteligentes da Samsung e da Google que já foram divulgados; Na demonstração publicada há alguns meses pela Google, mostrou-se capaz de identificar os locais que visitamos e ações como ligar a máquina de lavar roupa, introduzir um código de segurança ou o tipo de exercício que estamos a fazer.

Estas novas funcionalidades do Gemini estarão inicialmente disponíveis apenas para utilizadores do Gemini Advanced. Este só está disponível com uma subscrição mensal como parte do plano Google One AI Premium, que oferece outros benefícios, como a integração do Gemini com as aplicações Google e 2 TB de armazenamento.