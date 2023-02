Vídeos correm mundo e mostram como os EUA destruíram o balão “espião” chinês

O Presidente Joe Biden, incomodado com este assunto, ordenou que o balão fosse abatido logo que estivesse a sobrevoar o Oceano Atlântico. Será espião ou só... meteorológico?

Um caso de estudo: como um balão faz tanta confusão

Após vários dias a sobrevoar os céus do país, os Estados Unidos abateram no sábado o balão espião chinês ao largo da costa da Carolina do Sul. Esta informação foi confirmada pelo Secretário de Defesa dos EUA Lloyd J. Austin, que tinha abatido o balão por ordem do Presidente Joe Biden quando o "imbróglio" começou na quarta-feira à tarde.

Os EUA já tinham avisado na quinta-feira que seguiam o que chamavam um "enorme balão de vigilância chinês" que sobrevoava os céus do país. Esta situação levou a que algumas horas mais tarde, Pequim reconhecesse que era de facto um equipamento chinês. No entanto, o governo de e", mas afirmou que se tratava de um balão meteorológico que se tinha desviado do seu curso pretendido. Mas como se realizou a operação de abater o "balão espião"?

De acordo com os primeiros detalhes fornecidos pelos EUA, um caça americano foi responsável por abater o balão espião sobre as águas do Atlântico ao largo da costa da Carolina do Sul.

Na quarta-feira, o Presidente Biden deu a sua autorização para abater o balão de vigilância assim que a missão pudesse ser cumprida sem risco indevido para as vidas dos americanos no seu caminho.

Disse a defesa numa declaração.

F-22 dispara míssil e destrói... o espião

Depois de analisar várias alternativas, o departamento de defesa determinou que era mais seguro abater o balão sobre a água para evitar causar danos pessoais ou materiais e teve de considerar várias opções para o fazer com segurança.

Finalmente, foi neste sábado que consideraram o momento mais apropriado e o fizeram em coordenação e "com o total apoio do governo canadiano". Conforme foi comunicado, a "aeronave" foi abatida após viajar mais de 3.000 quilómetros através do céu americano, assim que a força aérea viu que a aeronave já estava sobre o mar.

Nos vídeos que começaram a circular na web, pode-se ver o que parece ser o rasto de um avião de caça a aproximar-se do balão e a lançar-lhe um míssil. Segundos depois, o balão espião explode e cai no vazio.

Após ter sido abatido, o próprio Presidente Joe Biden felicitou os pilotos de F-22 Raptor por abaterem o balão no espaço aéreo dos EUA e nas águas territoriais dos EUA, segundo a AFP.

Sob a direcção do Presidente Biden, os aviões de combate americanos afectados ao Comando Norte dos EUA derrubaram com sucesso o balão de vigilância de alta altitude lançado pela República Popular da China (RPC) sobre as águas ao largo da costa da Carolina do Sul no espaço aéreo dos EUA. O balão, que estava a ser utilizado pela RPC numa tentativa de vigiar sítios estratégicos nos Estados Unidos continental, foi derrubado sobre as águas territoriais dos Estados Unidos.

Disse o Secretário da Defesa Lloyd J. Austin III numa declaração.

Os navios da Marinha e da Guarda Costeira estão agora à procura dos destroços do balão para análise.

A reação da China à queda do balão espião tem sido rápida. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acusou Washington de "reagir de forma claramente desproporcionada" e de incorrer numa "grave violação das práticas internacionais". Manifestou a sua "forte insatisfação" com o uso da "força" pelos Estados Unidos. Isto ele considera ser um "aumento das tensões" entre Washington e Pequim.