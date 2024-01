Vacinação Sazonal contra a COVID-19 a partir de segunda-feira

A Norma 005/2023 - Campanha de Vacinação Sazonal contra a COVID-19: Outono-Inverno 2023-2024 foi atualizada recentemente.

COVID-19: Campanha de vacinação alargada entre os 18 e os 59 anos

A Campanha de Vacinação Sazonal contra a COVID-19 do Outono-Inverno de 2023-2024 mantém o objetivo de maximizar a proteção das populações mais vulneráveis, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte por COVID-19, bem como de mitigar o impacte da incidência de SARS-CoV-2 no sistema de saúde.

A vacinação sazonal de outono-inverno 2023-2024 contra a COVID-19 vai ser alargada à população entre os 18 e os 59 anos e a vacinação contra a gripe às pessoas dos 50 aos 59 anos.

A norma da DGS entra em vigor a partir de segunda-feira e surge numa altura em que se regista uma atividade gripal intensa e um excesso de mortalidade semanal geral por todas as causas.

Até à data, a toma da vacina contra a gripe e COVID-19 é aconselhada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Segundo refere a DGS, "o alargamento da vacinação contra a gripe é realizado de acordo com as doses disponíveis, sendo priorizadas as pessoas com idade mais avançada. Será ponderado o alargamento a outros grupos etários nas próximas semanas, atendendo à disponibilidade de vacinas, e desde que seja mantido o objetivo de conseguir a melhor cobertura vacinal na população elegível”.

A vacinação está disponível em cerca de 3.500 pontos de vacinação, aproximadamente 2.500 farmácias e 1.000 unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.

Dados divulgados na sexta-feira revelam que Portugal registou 5.542 mortes nas primeiras duas semanas de 2024. O início de ano foi o dia em que mais pessoas morreram desde 2021, durante a pior fase da pandemia de COVID-19 no país.

O Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) mostra que no dia de Ano Novo morreram 513 pessoas, um número que nunca foi atingido em 01 de janeiro nos últimos 10 anos.