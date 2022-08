Uber encerrará o programa Uber Rewards no final do ano

A Uber vai encerrar o seu programa de fidelidade, o Uber Rewards, para que possa voltar a sua atenção para a sua opção "Uber One" baseada em assinaturas.

Tem até dia 31 de Outubro para gastar os seus pontos do Uber Rewards.

Num e-mail enviado aos clientes, a Uber explica que os utilizadores ainda podem ganhar pontos até ao final de Agosto, e que o último dia para os resgatar é 31 de Outubro.

Obrigado por fazer parte do Uber Rewards. Tem sido uma grande caminhada, mas decidimos acabar com as Rewards em breve, à medida que mudamos o nosso foco para o nosso novo programa Uber One.