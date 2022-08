Rede quântica arranca em Portugal! 6,8 milhões de euros

O 1º segmento da rede europeia de comunicação quântica em Portugal, denominado de PTQCI, foi adjudicado (a 15 de julho) pela Comissão Europeia a um consórcio que conta com a colaboração de várias empresas portuguesas.

O objetivo passa por implementar a primeira infraestrutura de comunicação quântica ultra- segura a nível nacional.

Primeira infraestrutura de comunicação quântica ultra- segura a nível nacional arranca em Portugal

O consórcio é liderado pela Deimos Engenharia, contando com a colaboração do Gabinete Nacional de Segurança, da IP Telecom, da Altice Labs, do Instituto de Telecomunicações e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento. A Adyta, o Instituto Superior Técnico, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Warpcom, a Omnidea, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o Instituto Português da Qualidade e a Portuguese Quantum Institute também participam no consórcio.

O objetivo passa por implementar a primeira infraestrutura de comunicação quântica ultra- segura a nível nacional, através de ligações terrestres, mas pretende preparar também a ligação espacial, utilizando tecnologias como a Distribuição Quântica de Chaves Criptográficas (QKD).

O projeto em causa tem como base o Discretion, outro projeto iniciado em dezembro de 2021 que também prevê o desenvolvimento de comunicações quânticas para as autoridades da Defesa de Portugal. O Discretion já está numa fase de implementação sobre infraestruturas em fibra ótica na Área Metropolitana de Lisboa, interligando organismos públicos e uma rede de bancos de ensaios, incluindo a academia e empresas interessadas, revela o DinheiroVivo.

O PTQCI arrancará em 2023, com o desenho das fases de implementação. Os standards e a integração daquilo que é o Discretion estão previstos para 2024. E no ano seguinte começa a implementação dos testes funcionais e de segurança. A fase de implementação da inédita infraestrutura decorrerá em 2026.

As futuras redes de comunicação quântica serão capazes de interligar diferentes tipos de sistemas quânticos, cada um deles capazes de receber, armazenar, processar e enviar informação quântica.