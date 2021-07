Tomou a vacina da Pfizer? Pode vir a ter de tomar terceira dose

As vacinas são atualmente a única solução para o combate à COVID-19. No entanto, como se sabe, as vacinas não são totalmente eficazes. Os vacinados podem na mesma ser infetados, mas os efeitos da infeção serão mais leves.

Depois da Johnson & Johnson pretender uma segunda dose para combater a variante Delta, a Pfizer quer aprovar terceira dose da vacina para aumentar imunidade.

Terceira dose da Pfizer aumenta anticorpos de cinco para 10 vezes mais

A Pfizer procura aprovação dos reguladores dos Estados Unidos da América para a terceira dose da vacina contra a COVID-19, anunciou recentemente a empresa, acrescentando que outra inoculação em 12 meses poderia aumentar a imunidade.

De acordo com as primeiras impressões do estudo de reforço de vacinação da Pfizer, é demonstrado que os níveis de anticorpos das pessoas aumentam de cinco para 10 vezes mais após uma terceira dose, em comparação com a segunda.

Investigações em vários países mostram que as vacinas utilizadas contra a COVID-19 oferecem forte proteção contra a variante Delta, que é altamente contagiosa e está a espalhar-se rapidamente em todo o mundo.

Um especialista em vacinação do Centro Médico da Universidade da Vanderbilt (Tennessee), William Schaffner, disse que a autorização da FDA seria apenas um primeiro passo e não significaria que os norte-americanos recebessem o reforço automaticamente.

As vacinas foram concebidas para nos manter fora dos hospitais. Administrar outra dose seria um grande esforço, pois, neste momento, estamos a esforçar-nos para dar às pessoas a primeira dose

Atualmente, cerca de 48% da população dos EUA está totalmente vacinada e em algumas zonas do país têm taxas de imunização muito baixas, locais onde o contágio da variante Delta está a crescer.

Leia também…