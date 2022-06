A Gigafactory da Tesla em Berlim está já em plena produção, tentando assim recuperar algum do tempo perdido. Fora vários meses de atraso e que resultaram de vários problemas que a marca teve com as autoridades e com as suas regras.

Esperava-se assim que a Tesla começasse a enviar os seus carros para os respetivos clientes, mas aparentemente há alguns problemas. As datas de entrega dos novos Model Y estão a ser adiadas e não existe ainda uma razão para esta mudança.

Problemas na Gigafactory da Alemanha

A criação da Gigafactory na Alemanha tem um propósito especial para a marca. Esta quer deixar da sua dependência das suas fábricas ao redor do planeta e assim garantir uma fonte de novos carros para a Europa e para outros mercados próximos.

Esperava-se que esta começasse as suas entregas de forma mais alargada em breve, mas isso parece estar agora a enfrentar problemas. Do que se sabe, fruto de vários relatos, a Tesla está a cancelar ou a atrasar as entregas de carros Made-in-Germany (MIG), originalmente programados para o final de junho.

NEWS:



Multiple reports are coming in about cancelled MIG Model Y Performance deliveries in Europe. The deliveries were scheduled for as early as today.



New delivery dates are no earlier than mid July.



There is a critical fault with the drive unit and a part needs replacing pic.twitter.com/n806gZNTbS — Tesla_Adri (@tesla_adri) June 25, 2022

Model Y da Tesla pode ser o modelo afetado

Informações associadas a esta situação indica que há algum problema, mas sem referir qual. Não existe nenhuma indicação de haver um recall ou declaração oficial do que se sabe. Estas mesmas informações apontam para os problemas estarem nas unidades motrizes destes carros, em especial nos Modelo Y Performance.

Não se sabe quantos MIG Tesla Model Y Performance foram entregues até agora pela Tesla, mas este número deverá estar abaixo dos quatro dígitos. Há relatos de um problema recente num MIG Tesla, na Noruega. Segundo o proprietário, o carro não pode ser conduzido, aguardando as peças necessárias para a reparação.

Today my MY LR got pushed to November - December from September - Oktober pic.twitter.com/lEhqafs92X — Adrian (@Splendorous1893) June 25, 2022

Entregas de carros estão a ser adiadas

O problema provavelmente afetará todo a produção da Gigafactory da Alemanha e não apenas a versão Performance do Model Y. Estes atrasos foram também relatados por alguns clientes Tesla, que viram o tempo estimado para a entrega da versão Long Range AWD ser alterada.

Esta fábrica da Tesla parece novamente com problemas, tal como se viu antes. Espera-se que seja simples diagnosticar rapidamente o problema e continuar a produção do Model Y e dos restantes modelos, especialmente porque a fábrica chinesa deverá ter em breve outra pausa para alteração de equipamentos.