Tem portátil Lenovo? Há uma falha que permite injeção de malware

Os investigadores da ESET, descobriram e analisaram três vulnerabilidades que estão a afetar vários modelos de portáteis Lenovo.

A exploração destas vulnerabilidades permite a cibercriminosos implementar e executar malware ao nível do firmware UEFI na forma de implantes flash SPI como LoJax ou implantes ESP como ESPecter, descoberto recentemente pela ESET.

A ESET reportou todas as descobertas à Lenovo em outubro de 2021. No total, a lista de dispositivos afetados contém mais de 100 modelos de portáteis diferentes, com milhões de utilizadores em todo o mundo.

De acordo com a investigação da ESET, as ameaças ao nível do UEFI podem ser extremamente furtivas e perigosas. Estas ameaças são executadas nos primeiros estágios do processo de boot, antes de transferirem controlo para o sistema operativo. Na prática, isto significa que elas podem contornar quase todas as medidas de segurança e mitigação superiores que contribuem para prevenir ataques.

A ESET detetou três vulnerabilidades diferentes, designadas CVE-2021-3970, CVE-2021-3971, CVE-2021-3972. As duas primeiras tratam-se essencialmente de backdoors “seguras” integradas no firmware UEFI que podem ser ativadas para desligar as proteções flash SPI ou a funcionalidade UEFI Secure Boot a partir de um processo privilegiado de modo de utilizador durante o tempo de funcionamento do sistema operativo. Já a terceira vulnerabilidade permite a leitura/escrita arbitrária de/para SMRAM, que pode levar à execução de código malicioso com privilégios SMM e potencialmente levar à implementação de um implante flash SPI.

Os investigadores da ESET recomendam fortemente que todos os utilizadores de portáteis Lenovo verifiquem a lista de dispositivos afetados e atualizem o seu firmware de acordo com as instruções do fabricante.