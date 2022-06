As novidades para o iPhone 14 e restantes modelos da linha de smartphones Apple que será lançada em setembro, há muito que começaram a surgir na internet e o evento para programadores WWDC 22, veio confirmar já alguns deles.

Agora, há uma fonte que garante que a Samsung Display irá fornecer à Apple 80 milhões de ecrãs OLED para os quatro modelos de iPhone 14 esperados.

iPhone 14 terá ecrãs OLED da Samsung

O site Korea IT News revelou recentemente alguns dos planos da Apple para os seus futuros smartphones. São citados "especialistas do setor familiarizados com os planos da Apple e da Samsung Display", que garantem que a Samsung Display irá fornecer 80 milhões de ecrãs para todos os modelos da série iPhone 14.

É ainda reforçado que a produção em massa e a entrega dos painéis devem começar algures pelo terceiro trimestre do ano, o que faz sentido, considerando a calendarização normal para o lançamento dos smartphones da Apple.

Os vários smartphones da Apple

São esperados quatro modelos de iPhone 14. Além da versão base, haverá um 14 Pro, um 14 Pro Max e um 14 Max. Além disso, segundo rumores mais antigos, existirão duas versões de 6,1 polegadas e duas de 6,7 polegadas, sendo agora afirmado que a Samsung Display fornecerá os ecrãs OLED para todos estes modelos.

É ainda indicado que 38,17 milhões destes ecrãs serão para equipar os modelos iPhone 14 e 14 Pro Max

Nas versões Pro é também esperado que a Apple acabe com o tradicional notch e que as molduras fiquem substancialmente mais finas face ao iPhone 13. Esta informação surgiu depois da partilha de uma foto de quatro supostas películas de ecrã, associadas aos próximos smartphones da Apple.