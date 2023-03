As tentativas de se acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia têm chegado de todo o mundo. No entanto, por outro lado, há também que goste de aumentar a tensão entre os países envolvidos e outros. Recentemente, um aliado de Putin disse que a Rússia tem "armas modernas únicas" capazes de destruir qualquer inimigo.

Nikolái Pátrushev diz que Rússia tem armas para destruir os EUA

A possibilidade de um conflito nuclear volta a ser levantada após as recentes declarações de Nikolái Pátrushev, o influente secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Segundo Pátrushev, a Rússia tem “armas modernas únicas” capazes de destruir qualquer inimigo, incluindo os EUA, se a sua própria existência estiver ameaçada. Pátrushev acusou ainda Washington de subestimar o poder nuclear de Moscovo.

Nikolái Pátrushev referiu ao jornal estatal Rossiiskaya Gazeta que...

Os políticos norte-americanos encurralados pela sua própria propaganda continuam confiantes de que, no caso de um conflito direto com a Rússia, os EUA são capazes de lançar um ataque preventivo de mísseis, após o qual a Rússia já não será capaz de responder. Isto é uma estupidez míope, e muito perigoso A Rússia é paciente e não intimida ninguém com a sua vantagem militar, mas tem armas moderna únicas capazes de destruir qualquer adversário, incluindo os EUA, no caso de uma ameaça à sua existência

Pátrushev, também acusou a NATO de participar diretamente no conflito na Ucrânia ao fornecer armas ao país e informação com o objetivo de vencer a Rússia no campo de batalha.

Segundo a CNN Portugal, Pátrushev é um dos homens mais próximos do líder russo desde a década de 70, com quem criou uma relação de amizade ainda nos tempos de espionagem do KGB, em São Petersburgo. Após a queda da União Soviética, foi o homem escolhido por Boris Yeltsin para substituir Vladimir Putin na chefia do FSB, um dos cargos mais importantes do país. Ocupa desde 2008 a posição mais alta do Conselho de Segurança da Rússia.

É visto por muitos estudiosos da política russa como o membro mais duro do grupo “dos falcões” do regime, com especialistas como Mark Galeotti a classificá-lo como “o homem mais perigoso da Rússia”.