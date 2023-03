Apesar de ser um serviço que dá acesso à Internet em qualquer lugar, uma das queixas mais comuns da Starlink é o preço praticado. Mais que a mensalidade do serviço em si, os potenciais utilizadores reclamam do preço dos kits de acesso. Agora há uma boa notícia para quem não quer comprar este kit.

Uma novidade da Starlink que agrada a todos

Quem quiser usar o serviço de acesso à Internet da SpaceX, o Starlink, deverá preparar-se para pagar 450 euros para receber o kit da empresa. Este contém a antena para ligação aos satélites, o router de acesso local e outros elementos necessários.

A boa notícia, que está agora a ser partilhada por todos os que se registaram para usar o serviço, é que há uma alteração no preço. Esta está presente quer no ato da compra do kit, que custa 300 euros, quer com uma nova possibilidade, o seu aluguer por tempo indeterminado.

Alugue o hardware da Starlink por apenas 15 €/mês ou compre por 300 €. Serviço mensal de 65 €/mês. Não há contratos a longo prazo, tanto o aluguer de hardware como o serviço Starlink são cobrados mês a mês.

Passa a poder alugar os kits de acesso

A mensagem acima está a ser recebida e mostra que é possível alugar o kit de acesso em Portugal. Este terá um custo de 15 euros mensais, durante o período em que o utilizador quiser usar o serviço da SpaceX. Os kits Starlink só podem ser alugados para o serviço fixo Residencial, e não estão disponíveis para Serviços Comerciais, Marítimos, Móveis ou Roaming.

De notar que o serviço é cobrado mensalmente e pode ser cancelado a qualquer momento. Se cancelado, o acesso à Internet da Starlink permanecerá ativo até o final do período de pagamento. O utilizador deverá devolver o equipamento em boas condições até 30 dias após o cancelamento do Serviço ou será cobrado o preço total do kit.

O novo preço está disponível em 18 países

Para além de Portugal, esta possibilidade de alugar o kit da Starlink está disponível em mais 17 países, a sua grande maioria na Europa. Este modelo de subscrição sem compra do kit estava já em testes em alguns países, mas agora torna-se um pouco mais global, bem como a redução no preço do equipamento.

Esta é uma mudança importante e que certamente irá atrair ainda mais clientes para o serviço da Starlink. A mensalidade de 65 euros por mês continua, mas agora fica mais interessante o acesso ao não depender do pagamento inicial de um valor elevado.