Regresso às aulas: guia para vender o material que já não usa

Numa altura em que as famílias já começam a fazer contas para o regresso ao novo ano letivo, nada como ideias para ajudar a poupanças no orçamento. Vender o material que os seus filhos já não usam é uma excelente estratégia. Saiba como e onde poderá vender o que já não lhe tem serventia.

Dicas para ajudar a sua carteira no regresso às aulas

É verdade que para muita gente as férias ainda estão a começar, mas a verdade é que rapidamente o início do novo ano letivo vai estar à porta e é preciso preparar tudo para os mais novos. Para além dos novos desafios escolares, vai ser preciso novo material, roupa nova, calçado, enfim, toda uma panóplia de bens essenciais a um arranque em grande do novo ano.

Por isso, o termo poupança é cada vez mais importante quando falamos na preparação do regresso às aulas, em especial para as famílias que têm várias crianças em idade escolar. E a poupança não se aplica apenas nos cuidados a ter com as compras. Também é fundamental que reaproveite muito do material de que os filhos á não precisam, compondo o seu orçamento familiar e contribuindo para uma sempre saudável economia circular.

Assim, tendo em vista o regresso às aulas, deixamos-lhe um roteiro prático, simples e muito útil para que fique a saber como vender o material que já não usa, aumentando o seu rendimento.

1. Decida-se a vender

Antes de mais, vender o que temos em casa e já não usamos compensa de verdade. Inicialmente, a reciclagem e reutilização de roupa e material escolar era feita dentro de portas, com os mais variados bens a circular entre a família (que se acuse quem nunca usou um casaco ou um livro usado de um irmão ou primo mais velho).

Atualmente, a necessidade de reduzir gastos e gerar um rendimento extra leva cada vez mais pessoas a investirem na compra e venda de materiais usados. Liberte-se de pudores e aproveite a onda: não há qualquer vergonha em aproveitar boas oportunidades.

2. Defina o método de venda

Se neste regresso às aulas tomou finalmente a decisão de vender o material que já não usa, a primeira coisa que certamente lhe veio logo à cabeça foi vender online. Claro que os serviços que deixamos a seguir, para venda entre particulares, são importantíssimos aliados na venda de itens usados. Convém estar sempre atentos a possíveis fraudes.

Isto porque as lojas de produtos em segunda mão são um bom exemplo de como se pode dar uma nova vida ao que já não nos serve ou traz mais.valia e ainda promove o encaixe de algum dinheiro. Nestas lojas online pode vender praticamente de tudo: dos livros escolares aos casacos que já não vão servir aos pequenos quando chegar o inverno.

E neste caso não tem sequer de se preocupar com o envio de encomendas. Carregue tudo aquilo de que se quer desfazer e procure a loja mais perto de si: vai sair de lá muito mais feliz do que quando entrou.

Aqui estão 10 sítios online onde por colocar os seus produtos à venda:

3. Saiba bem o que vai vender

Quando dizemos que pode vender tudo, é mesmo tudo: de cintas de maternidade a raladores de frutos secos. Neste caso, estamos a aproveitar uma procura sazonal, pelo que nos vamos centrar apenas em artigos associados ao regresso às aulas. Assim, comece por dar uma volta aos armários e gavetas dos seus filhos e recolha tudo o que eles nunca usaram, já não querem, ou até querem, mas já não serve – a saber:

Mochilas, pastas e estojos com canetas Por vezes, têm mesmo de ser trocadas, seja porque se tornarem pequenas ou demasiado infantis, seja porque a decoração já não responde ao gosto das crianças ou adolescentes, etc.

Computador, tablet, máquina calculadora, auriculares e outro material informático Se tem de fazer um upgrade, não descure a venda das versões anteriores; são também dos artigos mais procurados. Não precisa de se desfazer do conjunto inteiro, mas se houver algum destes items que queira substituir por um mais recente, então esta é uma boa altura para fazer negócio.

Compasso, esquadro, régua e outro material semelhante Se deixou de precisar ou vai ter de comprar versões superiores, venda as anteriores. Não falta quem as procure.

Roupa e calçado Com o fim do verão e a chegada do tempo frio, a renovação do guarda roupa é outra das preocupações dos pais no regresso às aulas e representa um investimento importante. Pode assim aproveitar esta altura para vender os artigos que já não têm uso ou que simplesmente deixaram de servir.



4. Prepare o material para venda

Tenha em conta que quanto mais estimados e com melhor aspeto estiverem os produtos, mais as pessoas estão dispostas a pagar por eles:

O ideal é ter as caixas originais, etiquetas, manuais de utilização e qualquer outro eventual material de apoio. Nos produtos tecnológicos, os talões de garantia são tão importantes que, sem eles, os preços baixam para metade;

Se já não tem as caixas nem os talões, lave, arranje e prepare o melhor possível todos os artigos: têm de parecer novos ou, pelo menos, estar em muito boas condições. Tente corrigir o melhor possível todos os riscos, amolgadelas e danos que existam;

A roupa deve ser lavada, passada, botões e bainhas cosidos, etc. No calçado é importante que elimine os odores.

5. Dê um preço justo a cada artigo

Quando atribuir o preço aos seus artigos tenha presente que o objetivo dos compradores é fazer uma boa poupança, ou seja, se o valor pedido não compensar, vão preferir investir nas habituais lojas de produtos novos. Assim, vai ter de encontrar uma solução de compromisso que lhe permita fazer algum dinheiro sem sacrificar a poupança de quem compra.

Após a recolha dos artigos vendáveis, divida-os em três grupos com preços distintos:

Novos: procure o preço dos mesmos produtos em loja. Se os seus nunca foram usados, pode vendê-los a ⅔ desse valor;

Como novos: se os produtos estão usados, mas em excelente estado, é perfeitamente possível vendê-los a metade do preço praticado pelas lojas tradicionais;

Usados, em bom estado: se não conseguiu mesmo eliminar todas as marcas de uso, o preço destes artigos vai ter de ser baixo. Calcule ⅓ do valor desses produtos em estado novo e prepare-se para negociar, porque é comum os compradores serem mais agressivos na abordagem a este tipo de mercadoria.

Por falar em negociar: preveja no preço um possível pedido de desconto, já que a compra e venda de material usado é o palco ideal para os negociadores natos. Esteja preparado para defender o seu preço, mas não seja forreta e ofereça descontos quando tiver margem para isso. Além de agradarem aos compradores, potenciam muito a venda e ajudam a escoar o stock.

Pode depois minimizar o impacto da redução de preço combinando a entrega perto da sua casa ou propondo o pagamento a meias de eventuais portes de envio.

6. Faça os seus anúncios

Quando os produtos já estiverem preparados, tem de pensar nos anúncios. Sugerimos a criação de um anúncio individual por produto, exceto nos casos em que vários produtos formam um conjunto.

Aproveite para referir, em cada anúncio, que tem mais produtos para vender. Compradores interessados vão aproveitar para ver o resto das ofertas.

Tire fotografias de qualidade e tenha especial cuidado com a resolução, com a iluminação e com a forma como apresenta os artigos: uma imagem vale mais do que mil palavras, pelo que os anúncios agradáveis à vista recebem muito mais contactos.

Mesmo não sendo um fotógrafo profissional, pode seguir alguns conselhos:

Fotografar num cenário limpo e agradável, como um jardim ou um pedaço inspirador da sua sala

Apresentar os artigos de forma apelativa (por exemplo, a roupa, lavada e passada, deve ser colocada em cabides e pendurada contra um fundo neutro e contrastante, que a destaque);

Fotografar de todos os ângulos – o ideal é ter, no mínimo, 4 fotos: frente, ambos os lados e trás.

Prepare uma descrição simples, direta e concisa que deve incluir:

No título: o nome do produto (com marca e modelo, se se aplicar);

No texto: uma descrição o mais completa possível com estado (incluindo, por exemplo, se é entregue com a caixa, lavado, etc), tamanho, características e funções.

Dica extra: pode fazer uma pesquisa do produto novo e tirar ideias do texto original dos fabricantes (quanto a imagens, estas têm de ser mesmo do seu produto, para não induzir o comprador em erro).

7. Gestão dos contactos e finalizar a venda

Responda rápida e educadamente a todos os interessados: comece por agradecer o contacto, responda às questões ou ofertas apresentadas e despeça-se indicando que aguarda o feedback ou combinando de imediato a entrega e o pagamento do produto. Se o produto já tiver sido vendido, responda na mesma a dizer isso mesmo.

Finalize o processo e prepare a entrega do artigo. Indique qual o método de pagamento pretendido e, uma vez recebido o dinheiro, entregue o artigo. Faça-o com a maior rapidez possível e preveja uma embalagem adequada para assegurar que chega em boas condições.